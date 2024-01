Ezt majd a miniszterelnök úrral fogom megbeszélni – mondta a saját jövőjéről Lázár János A Budapesttel fennálló pénzügyi vita, a vármegye- és országbérletek, valamint a Debrecen és a többi vidéki nagyváros fejlesztése mellett a saját jövőjéről is nyilatkozott Lázár János. A jelenleg építési és közlekedési miniszterként dolgozó politikus a Világgazdaság kérdésére úgy felelt: ő is előre megy, nem hátra, ugyanakkor a jövőben is sokat fog együtt dolgozni Orbán Viktorral.