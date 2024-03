Fegyveres bűnszervezetek egy csoportja megostromolta Haiti fővárosa, Port-au-Prince egyik legnagyobb börtönét, és 3700 rabot szabadítottak ki. Az ostrom alatt legalább 12-en haltak meg, a kormány pedig 72 órás rendkívüli állapotot rendelt el.

Port-au-Prince egyik legnagyobb börtönét, valamint egy Croix des Bouquets közelében lévő börtönt ostromoltak meg a bűnszervezetek.

Fotó: AFP

A csoportos erőszak már évek óta súlyos probléma Haitin. A bűnszervezetek vezérei azt nyilatkozták, hogy ki akarják kényszeríteni Ariel Henry miniszterelnök lemondását, aki jelenleg külföldön tartózkodik.

A kormányfőt támadó csoportok Port-au-Prince 80 százaléka felett vették át az uralmat.

A kormány közleménye szerint nem Port-au-Prince egyik legnagyobb börtönét ostromolták meg, hanem egy Croix des Bouquets közelében lévő börtönt is megtámadtak a bűnszervezetek. A haiti kormány szerint ez az „engedetlenség” fenyegeti a nemzetbiztonságot, és válaszul azonnali éjszakai kijárási tilalmat vezettek be.

A haiti média arról számolt be, hogy rendőrőrsöket is támadás ért, ami elvonta a hatóságok figyelmét a börtönök elleni összehangolt ostrom előtt. A fővárosban őrizetbe vettek között voltak olyan bandatagok is, akiket Jovenel Moise elnök 2021-es meggyilkolásával kapcsolatban vádolnak.

Közel négyezer rab szabadult ki a börtönökből az összehangolt támadás következtében.

Fotó: AFP

Az erőszak legutóbbi fellángolása csütörtökön kezdődött, amikor a miniszterelnök Nairobiba utazott, hogy megvitassa egy Kenya vezette multinacionális biztonsági erő Haitira küldését.

Jimmy „Barbecue” Chérizier bandavezér összehangolt támadást hirdetett a miniszterelnök eltávolítására.

„Mindannyian, a tartományi városok fegyveres csoportjai és a fővárosi fegyveres csoportok egységben vagyunk” – mondta egy egykori rendőrtiszt, akiről azt feltételezik, hogy több fővárosi mészárlás mögött áll. A haiti rendőrszakszervezet arra kérte a katonaságot, hogy segítsenek megerősíteni Port-au-Prince fő börtönét, de szombaton megrohamozták az épületegyüttest.

Az Egyesült Államok helyi nagykövetsége vasárnap arra szólította fel állampolgárait, hogy a lehető leghamarabb hagyják el Haitit.

A francia nagykövetség közölte, hogy elővigyázatosságból szünetelteti a vízumszolgáltatást.

A Nemzetközi Mentőbizottság nemrég közzétette a 2024-re vonatkozó vészhelyzeti megfigyelési listáját, amely azt a húsz országot tartalmazza, ahol a legnagyobb a biztonság romlásának kockázata. Ezen a listán helyett kapott Haiti is, ahol már évek súlyos probléma a csoportos erőszak.