Erős két nap van mögöttem – kezdte az interjút Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában, miután a kormányfő Brüsszelben volt az EU-csúcson. A miniszterelnök szerint mindenki attól retteg, hogy az izraeli háború átcsaphat egy államok közötti háborúvá. A magyar hírszerzési jelentések szerint az izraeli válaszcsapás is ebbe az irányba való elmozdulást jelenti.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Stratégiai nyugalomra van szükség, nem lehet kapkodni

– mondta Orbán Viktor, aki szerint mindent el kell követni annak érdekében, hogy ne súlyosbodjon a helyzet a Közel-Keleten. Úgy látja, mindenki jobban jár, hogy ha sikerül lenyugtatni, féken tartani azt a konfliktust. Ugyanakkor az ukrán háború egy másik eset.

Háborús hangulat van Brüsszelben a miniszterelnök szerint.

Szegény ukránok borzalmasan szenvednek, ennek ellenére az álláspontunk az, hogy ez két szláv nép háborúja, amit minél hamarabb le kellene zárni.

A kormányfő szerint most a NATO is bekapcsalódott ebbe a háborúba, azzal, hogy kimondták, hogy NATO-katonákat is kell küldeni, a háborúnak egy másik fejezete kezdődött el.

Eddig nem volt szó katonák küldéséről, de most a missziót szervez és csúszik bele a háborúba.

– mondta, hozzátéve, hogy amíg nemzeti kormány van hatalmon, addig egyik oldalon sem fog Magyarország ebbe a háborúba belekapcsolódni. A miniszterelnök szerint elő fognak jönni a gazdasági kérdések is a mostani kampányban, "csak ki kell bírni", és a választópolgárok egyre inkább a béke irányába terelik majd a politikusokat, "repedezni fog a háború szövetség".

Orbán Viktor szerint a szólásszabadság nehéz helyzetben van Nyugaton. Egy német bal-és jobboldali újságban ugyanazt lehet olvasni a fontos dolgokró. Ha eltér a véleményed a kijelölt központi iránytól, akkor ennek következményei vannak. A konzervatív konferencia esetében a catering cég vezetőjét megfenyegették – mondta a kormányfő. A Nyugat ott tart, hogy szankciók járnak a fősodortól eltérő vélemény miatt.

Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy Soros György 2015 szeptemberében leírta a hatpontos tervét a migrációs válságról, és ebben az szerepel, hogy évente egymillió embert kell beengedni, valamint biztonsági zónákat kell létrehozni. Világosan le van írva, hogy mi a terv a migráció esetében. A jogszabályok mögé nézve a Soros-terv végrehajtása zajlik. Az uniós vezetők szerint menedzselni kell a migrációt.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a háború egyik eredménye az ukrán gabonadömping . A háborúpárti kormányok nem tudnak nemet mondani az ukrán gabonadömpingre. A magyar probléma, hogy a felesleges terményeinket nem tudjuk eladni a gabonadömping miatt – tette hozzá.

Ma az EU az ukrán oligarchákat és a nagy amerikai cégeket képviseli az európai gazdákkal szemben.

Orbán szerint a politika nem egy bonyolult műfaj: a vezetők vagy teljesítik az ígéreteiket, vagy nem.

Úgy látja, a zöld átmenet megbukott, a középosztály megerősítése megbukott, a gazdaság nem lett versenyépesebb.

Nem érdemelnek még egy esélyt a brüsszeli vezetők

– mondta, majd hozzátette, hogy a választási kampányban ki kell állni, és harcolni kell. Szerinte két út áll előttünk: háború vagy béke. A baloldal háborúpárti, mert Brüsszelből kapják a pénzüket. Háború vagy béke, ez a fő kérdés - zárta a kormányfő.