A kenyai tüntetők szerdán megfogadták, hogy folytatják az új adóemelések elleni demonstrációkat. Az elmúlt nap folyamán több erősazkos összecsapás is történt a kenyai parlament előtt és az ország több pontján, melyben legalább 23 ember meghalt és többen megsebesültek. Miközben az erősen felfegyverzett rendőrök szerdán Nairobi fővárosának utcáin járőröztek, az egyhetes tiltakozó mozgalom hívei az X közösségi platformra vonultak, közzétett posztjaikat pedig a #tutanethursday, vagyis a „csütörtökön találkozunk” hashtaggel látták el, szuahéli és angol nyelven.

Nincs vége az erőszaknak: a kenyai tüntetők további megmozdulásokat terveznek / Fotó: AFP

Az adóemelések miatti online dühkitörés egy országos tiltakozó mozgalommá fajult, mely politikai átalakítást követel. A rendőrség kedden tüzet nyitott a parlament körül összegyűlt tömegekre, akik később behatoltak a közgyűlés épületébe, percekkel azután, hogy a képviselők megszavazták a vitatott adóemelést – írja a Reuters.

Kenya 47 megyéje közül 35-ben jelentettek tiltakozásokat, mind a nagyvárosokban, mind a vidéki területeken.

Eddig 23 halálesetet közöltek a hatóságok, ez a szám még növekedhet. Továbbá legalább 30-an szenvedtek el golyó okozta sebesüléseket, rajtuk kívül még 160 sérültet láttak el a Kenyattai Nemzeti Kórházban. William Ruto kenyai elnök azt nyilatkozta az agresszív tüntetésről, hogy a végrehajtók „bűnözők, akik békés demonstrálóknak adták ki magukat”. Ezt többen is felhasználták ellene a közösségi médiában, és sok tüntető elkezdte bűnözőnek hívni magát és az egész mozgalmat.

Obama testvére is a kenyai tüntetők között volt

A tüntetések alatt Auma Obama, a volt amerikai elnök, Barack Obama féltestvére is azok között a tüntetők volt, akiket könnygázzal próbált szétoszlatni a rendőrség. Auma Obamát az összecsapások alatt a CNN egy riportere vitte odébb, aki meg is kérdezte, hogy miért tiltakozik. A volt elnök testvére elmondta, hogy a fiatal kenyaiak a jogaikért tüntetnek, és azt is, hogy nem is lát már a könnygáztól.