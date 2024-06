Megdőlt a fékezésre gázadással reagáló Tesla mítosza

Utólag derült ki, hogy nem volt túl szerencsés ötlet egy médiaeseményen a Teslát felelősségre vonni amiatt, amiről nem is tehetett, mert nem az ő hibája. Ezt a verziót látta megalapozottnak a sanghaji népbíróság, amely első fokon csak most hozott ítéletet egy több mint három éve zajló, nagy port kavart ügyben. Az alperes 2021 áprilisában, a sanghaji autókiállítás Tesla standjánál mászott fel az amerikai cég egyik bemutatóautójára.

Csang Jacsu a Tesla bemutatóautójának tetejéről kürtöli világgá az őket ért igazságtalanságot / Fotó: Weibo

Csang Jacsu a fehér pólójára a „Fékhiba”-feliratot nyomatta, tiltakozva a Tesla és a közlekedési hatóságok eljárása ellen. Az ügy előzménye, hogy Csang apja hazafelé tartva a Tesla Model 3-asával, a lassuló kocsisort látva fékezett, de az autó ahelyett, hogy lassított volna épp ellenkezőleg tett, felgyorsult és beleszállt az előtte lévő két autóba, két embernek sérülést okozva.

A Tesla vétlen volt az ügyben

Az anyagi kár jelentős volt, amit Csangéknak, illetve a biztosítójuknak kellett állniuk. Ha ők lettek volna a hibásak, s nem a járműgyártó felelősségi körébe tartozó műszaki hiba okozta volna a balesetet. A rendőrségi vizsgálat viszont nem tárt fel fékhibát, azt viszont rögzítette, hogy a sofőr a megengedett sebességhatárt jelentősen túllépve, 118,5 kilométer/órás sebességgel csattant az előtte lévő autóba, s egyértelműen ő a felelős a balesetért.

Ezt Csang váltig vitatta. A sanghaji The Paper tudósítása szerint Csang nem szolgáltatott semmilyen bizonyítékot arra, hogy a jármű fékrendszere hibás lett volna, azt viszont elismerte a bíróságon, hogy a fékhibáról szóló állítása szubjektív volt. Az elsőfokú ítélet indoklása szerint

Csang igazságügyi szakértő kirendelésére sem tartott igényt, ami azért némiképp komolytalanná tette a keresetét.

Így viszont kerületi népbíróság jogértelmezése szerint a hölgynek rágalmazásért kellett felelnie, s amellett, hogy hivatalos felületeken a nyilvánosság előtt bocsánatot kell kérnie a Teslától, meg kell térítenie annak az üggyel kapcsolatos kiadásait, ami egészen pontosan 23 810 dollárt tesz ki.

A kártérítésből új autót vehetett volna

Magyar pénzben ez 8,6 milliós kiadást jelent a számára. Az nem világos, hogy a hitelrontásért kiróható kártérítést ez az összeg tartalmazza-e. A bíróság felrótta Csangnak, hogy a médiát eszközül használta fel a valótlan információk gyors és széles körű terjesztésére, szavai és tettei pedig egyértelműen a Tesla hírnevének lejáratására irányuló szubjektív szándékát tükrözték.

Az ehhez az ügyhöz szervesen kapcsolódó, de külön tárgyalt másik perben is nyert most a Tesla, amely ellen az a blogger ellen nyújtott be keresetet, aki a 2021-es sanghaji autókiállítás sajtónapjára kapott akkreditációját átadta Csangnak, ezzel lehetőséget teremtve számára a demonstrációhoz.

A Tesla a demonstráció értelmi szerzőjének nevezte a Feng Si-ming kínai bloggert / Fotó: Xinhua / eyevine

A bíróság nem fogadta el Feng Si-ming azon érvelését, hogy nem volt tudomása, mit is akar a médiához semmilyen módon nem kötődő asszony a sajtóeseményen, viszont akceptálta a Tesla érvelését, miszerint ő volt a tiltakozó akció értelmi szerzője, s emiatt neki is nyilvánosan bocsánatot kell kérnie a Teslától, és kiállítania mellé egy 12,66 millió forintnyi jüanról szóló csekket a cég jó hírnévhez való jogának megsértése miatt.

Egy normális jogvédelmi akcióhoz némi nem alapvető segítséget nyújtani nem ugyanaz, mint megszervezni és megtervezni, hogy a hölgy felkerüljön az autó tetejére

– méltatlankodott Feng, aki még 2021-ben perelte be a Teslát, mert az tippadóként nevezte meg őt az ügyben, s emiatt a bloggert a közösségi médiában számos erőszakos támadás érte, ami igencsak megviselte az idegrendszerét. A Tesla egyébként 2022-ben ellenkeresetet nyújtott be és 25 millió forintnyi kártérítést követelt Fengtől, ám utóbb ezt az igényét visszavonta és elállt a pertől.

Ettől függetlenül a jó hírnévhez való jogának megsértése miatt jár neki a bloggertől a héten megítélt 12,66 millió forintnyi összeg. Egyik ítélet sem jogerős egyelőre.

Szakértők megjegyzik, hogy egy bolti rablót hamarabb halálra ítél a kínai népbíróság, minthogy jogerős ítéletet hirdessen egy negyedik éve zajló, a külső szemmel nézve egyszerű kirakatperben.