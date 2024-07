Donald Trump merénylője, a 20 éves Thomas Matthew Crooks állítólag olyan rosszul bánt a lőfegyverekkel, hogy az iskolai lövészegyletbe sem vették fel. A merénylő családtagjai és volt iskolástársai felidézték, hogy Crooks korábban érdeklődött a lőfegyverek iránt, és részt is vett az iskola lövész csapatának megbeszélésein is.

Trump merénylője olyan rossz lövő volt, hogy még a lövészegyletbe se vették fel / Fotó: AFP

„Nem egyszerűen nem került be a csapatba, hanem megkérték, hogy ne jöjjön vissza, mert olyan rossz lövő volt, hogy veszélyesnek tartották” – mondta Jameson Myers, aki általános iskolába és középiskolába is együtt járt Crooks-szal. Myers elmondása szerint Crooks még részt vett az előszezonban, de utána mindenki arra kérte, hogy ne nyúljon többször lőfegyverhez – írja a The Independent.

Több iskolástársa szerint egyáltalán nem volt alkalmas bármilyen lőfegyver kezeléséhez.

Crooks 2022-ben végzett a középiskolában, de a fegyverek iránti érdeklődése ezzel még ért véget. Tagja volt a helyi sportklubnak – a pennsylvaniai Clairton Sportsmen’s Clubnak –, amelynek 200 yardos (bő 180 méteres) puskatávja van. A klub ügyvédje közleményben megerősítette, hogy a lövöldöző tagja volt az egyesületnek, de azt mondta, hogy „a folyamatban lévő nyomozások fényében nem tudnak további kommentárt adni az üggyel kapcsolatban”. Azt nem tudni, hogy Crooks végül elsütött-e bármilyen lőfegyvert a klubban.

Még nincs hivatalos indíték

Az FBI hétfőn azt közölte, hogy Donald Trump merénylője egyedül cselekedett, és legálisan vásárolt puskával támadta meg a volt amerikai elnököt. Hozzátették, hogy semmi sem utal arra, hogy a gyanúsítottnak mentális problémái lennének. Az FBI tisztviselői azt mondták újságíróknak, hogy a nyomozás a korai szakaszában jár, és

még nem azonosították a gyanúsítotthoz kapcsolódó ideológiát, ezért most a támadás indítékait próbálják feltárni.

Alejandro Mayorkas amerikai belbiztonsági miniszter szerint csődöt mondtak a biztonsági erők a Donald Trump volt elnök elleni merényletnél a pennsylvaniai Butlerben. „Ilyen jellegű incidens egészen egyszerűen nem történhet meg” – hangoztatta Mayorkas a CNN hírtelevíziónak adott nyilatkozatában.