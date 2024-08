Budapesten a legjobb irodán kívül dolgozni

Budapest lett a világ legjobb „workcation” városa az International Workplace Group második Work from Anywhere Barometer felmérése szerint, és ezzel olyan városokat utasított maga mögé, mint New York, Berlin és Szingapúr.

A „workcation” kifejezés olyan tevékenységre utal, amelynek során az utazók a nyaralás meghosszabbítása érdekében a munkát és a szabadidős tevékenységet összehangolják, akár kombinálják.

A munkahelyek és a munkavállalók háromnegyede a „bárhonnan dolgozni” lehetőséget jelentős tényezőnek tekinti az új munkahely kiválasztásakor / Fotó: Róka László / MTI

Népszerűsége egyre nő, főleg mióta a hibrid munka vált sokak számára a tényleges munkamodellé. A hibrid munkavégzés és a felhőtechnológia elterjedésének köszönhetően a munkavállalók ma már onnan dolgozhatnak, ahol a legproduktívabbak. Ötből több mint négy hibrid munkavállaló már meghosszabbította a szabadságát, vagy fontolóra veszi ezt, hogy távolról, az általa választott célállomásról dolgozhasson.

Az International Workplace Group, a hibrid munkamegoldásokat kínáló legnagyobb szolgáltató által végzett új kutatás kimutatta, hogy a workcation egyre népszerűbb az irodai dolgozók körében. A munkahelyek és a munkavállalók háromnegyede a „bárhonnan dolgozni” lehetőséget jelentős tényezőnek tekinti az új munkahely kiválasztásakor. Csaknem ennyien nyilatkoztak úgy, hogy

a távoli munkavégzés adta szabadság növeli a munkavállalói elégedettséget.

Az IWG hálózata mintegy 120 országban 4000 rugalmas irodahelyszínt foglal magában, és jelen van abban a 30 workcation szempontjából fontos városban is, amelyre a felmérés kiterjedt. A Work from Anywhere Barometer felmérés több kategóriában 10 kulcsfontosságú kritérium alapján értékelte a városokat: éghajlat, kultúra, szállás, közlekedés, étel- és italválaszték, megélhetés, széles sávú internetsebesség, fenntarthatóság és a rugalmas munkaterületek elérhetősége.

A közlekedés és a szállások ára, a széles sávú internet, valamint a rugalmas munkaterületek elérhetősége tekintetében Budapest a hibrid munkavállalók legkedveltebb célpontja lett 2024-ben.

A magyar főváros évente mintegy 12 millió külföldi turistát vonz. A város több mint 200 múzeummal és galériával, vibráló városrészekkel és nagy zöldterületekkel büszkélkedhet, így ideális választás a munka és a szabadidő egyensúlyát kereső digitális nomádok számára.