Szijjártó Péter: a következő időszak is kőkemény lesz

„Magyarország a rendkívül nehéz körülmények dacára is folyamatosan bővülő horizonttal rendelkező külpolitikát tudhat magáénak” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Tranzit Fesztiválon.

Fotó: AFP

A miniszter szerint a világ egy év alatt még veszélyesebb lett a kirobbanó háborúk miatt, illetve az illegális migráció továbbra is veszélyezteti Európa biztonságát is. „Az előrejelzések szerint a következő húsz évben az afrikai kontinens lakossága 750 millióval nő majd” – mondta, majd hozzátette, hogy ez másfélszerese az európai kontinens mostani lakosságának.

El lehet képzelni, hogy minden idők legsúlyosabb humanitárius katasztrófája vagy minden idők legbrutálisabb migrációs nyomása lesz az, amivel a világnak szembesülnie kell

– jelentette ki. Szijjártó szerint a szuverenitás az egyetlen sikeres út, Magyarország pedig az élő példa arra, hogy a szuverenitás megőrzése élet-halál kérdése. A politikus hozzátette, hogy a küzdelem eddig sikeres, de folyamatosan tart, itthon és Brüsszelben egyaránt. Hangsúlyozta, hogy az idén tartott európai parlamenti választások földindulásszerű változásokat idéztek elő. A miniszter szerint

támadják majd Magyarország politikai, fizikai, energetikai és gazdasági biztonságát.

Szijjártó szerint a politikai támadásokkal szemben Brüsszelben felhúzták a legerősebb védvonalat a Patrióták EP-képviselőcsoport létrehozásával.

Szijjártó Péter azt is mondta, hogy a magyar kormány nyíltan és őszintén kimondja, hogy totális kudarcot vallott a keleti és a nyugati gazdaságok elválasztása egymástól, ami több problémát okoz a Nyugatnak, mint a Keletnek. Azt is mondta, hogy a jelenlegi lengyel kormány a legszemforgatóbb ebben a kérdésben, mert továbbra is megveszik az orosz kőolajat.

A miniszter szerint a következő időszak is kőkemény lesz, és az ország szuverenitását folyamatosan támadni fogják. „A következő egy évben minél több, a szuverenitásunkat célzó támadást ki tudunk védeni, annál szélesebbé váló külpolitikai mozgástérről tudok majd beszámolni” – fogalmazott Szijjártó.