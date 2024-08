Újabb nagyváros tiltja be az elektromos rollereket

Szinte megjelenésük óta megosztók a Lime-hoz és Birdhöz hasonló, elektromos roller bérlését kínáló szolgáltatások. Sok helyen úgy honosodtak meg, hogy nem létezett megfelelő szabályozás, aminek következtében kaotikus viszonyokat teremtettek mind az autóutakon, mind a járdákon, sőt a bicikliutakon is. Így történt ez az ausztráliai Melbourne-ben is − szúrta ki a Dívány.

A KRESZ-ben sem szerepel az elektromos roller fogalma, a szabályozás hiányosságai pedig, úgy tűnik, nemzetköziek, városokszerte sok a baleset / Fotó: Laczkó Izabella

Ott kedden telt be a pohár: a közgyűlés megszavazta, hogy a város bontsa fel a Lime-mal és a Neuronnal kötött szerződését, lényegében betiltva a kölcsönözhető elektromos rollereket. A két szolgáltatónak 30 napja van eltávolítani a közlekedési eszközöket a város közterületeiről.

Melbourne-be 2022-ben kaptak kísérleti, kétéves engedélyt az e-rollerek, a költséghatékonyságra és a környezetvédelemre hivatkozva. Az e-rollerek népszerűségének növekedésével azonban nőtt a balesetek száma is. Melbourne egyik nagy kórháza tavaly decemberi jelentése 256 e-rollerrel történt balesetről – köztük egy halálos – számolt be, és sürgette az akár 25 kilométeres óránkénti sebességre is képes közlekedési eszközök megfelelő szabályozását.

Nem Melbourne az egyetlen város, ahol szigorítottak az elektromos rollerekre vonatkozó szabályokon. Párizsban például 2023-ban teljesen betiltották őket, Koppenhágában pedig 2020-ban hasonlóan döntöttek, majd egy évvel később komolyabb szabályozás mellett újra engedélyezték használatukat. Barcelonában a történelmi városrészekben tiltották be az e-rollereket, és Rómában is szigorításon dolgoznak. Idehaza, Budapesten sincs még egységes szabályozás az e-rollerekre nézve − jegyzi meg a cikk, lévén a KRESZ sem ismeri külön, önállóan ezt a kategóriát.