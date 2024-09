Az Egyesült Királyság több száz rakétát küld Ukrajnának

Az Egyesült Királyság újabb 650 rövid hatótávolságú rakétát küld Ukrajnának, hogy ezzel támogassa az oroszok elleni harcot. A katonai segélycsomag válasz Volodimir Zelenszkij legutóbbi könyörgésére, mely a németországi Ramstein légitámaszponton tartott beszédében, egy védelmi csúcstalálkozón hangzott el.

Az Egyesült Királyság kitömi rakétákkal Ukrajnát / Fotó: AFP

Az ukrán elnök azt kérte a szövetségeseitől, hogy minél előbb küldjenek még fegyvereket, különben nem tudják folytatni a harcot az oroszokkal. Ezen a találkozón jelen volt az Egyesült Királyság védelmi minisztere, John Healey is, aki aztán be is jelentette a 162 millió font értékű rakétacsomagot – írta a BBC. A miniszter szerint ezekkel a fegyverekkel Ukrajna jelentősen meg tudja erősíteni a légvédelmét.

A Royal United Services Institute védelmi és biztonsági kutatóintézet korábbi főigazgatója, Michael Clark ugyanakkor úgy véli, hamarosan már nem lesz miből támogatni Ukrajnát. Kiemelte: a háborúban álló országban jelenleg minden fegyverből többre van szüksége, de ezt a végtelenségig nem fogják tudni finanszírozni a nyugati országok.

Nem csak az Egyesült Királyság segít

Júliusban a brit miniszterelnök, Sir Keir Starmer bejelentette évi 3 milliárd fonttal támogatják az ukránok harcát. Többek között is mondta, hogy ezt a támogatást mindaddig fenntartják, ameddig szükséges.

Az Egyesült Államok, Kijev legnagyobb segítője szintén bejelentett egy 250 millió dollár értékű katonai segélycsomagot.

Volodimir Zelenszkij még azt akarja elérni, hogy a nyugati szövetségesek engedélyezzék Ukrajnának, hogy orosz föld ellen vethessék be a nagy hatótávolságú nyugati rakétákat. Az ukrán elnök szerint a háborúnak csak az vethet véget, ha az orosz emberek a saját bőrükön érzik meg a háború súlyát. Zelenszkij a heves beszédét azután tartotta, hogy orosz ballisztikus rakéták 51 emberrel végeztek az Ukrajna középső részén található Poltova városban.