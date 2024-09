Ismét szörnyű tragédiával indult a hét a MÁV-nál

Az Ócsáról Kőbánya-Kispestre indult S21-es vonat elgázolt egy embert Gyálnál. A helyszínelés ideje alatt – várhatóan 9-10 óráig – szünetel a forgalom Gyál és Pestszentimre között. A gázolásban érintett vonat utasait a Katasztrófavédelem munkatársai segítségével szállítják le – olvasható a Mávinform Facebook-oldalán.

Fotó: MÁV-START

A Budapest–Lajosmizse vonalon hosszabb eljutási időre lehet számítani. Az S21-es lajosmizsei vonatok a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között nem közlekednek, helyettük az S50-es, Z50-es vonatokat lehet igénybe venni. Az óra 20-kor induló Tokaj és Nyírség IC-vonatokat is igénybe vehetik, melyek most Kőbánya-alsón is megállnak. Gyál és Kőbánya-Kispest között az utasokat pótlóbuszok szállítják. Az érvényes vasúti jegyeket is elfogadják a menetrend szerinti párhuzamos Volánbusz járatokon.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy több halálos baleset is történt: egy hete két embert is elgázolt a MÁV két vonata. A Kassáról Hatvanba tartó vonat elgázolt két embert, ezt követően a Nyugati pályaudvarról Vácra tartó járattal történt hasonló szerencsétlenség, majd elütött egy embert Abony állomáson a Nyugati pályaudvarról Nyíregyháza felé indult Tokaj IC. A hétvégén a Szolnokról a Keleti pályaudvar felé elindult délutáni vonat a Farmos megállóhely közelében lévő vasúti átjárónál elgázolt egy embert a működő fénysorompónál.