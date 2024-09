Kamala Harris bevallotta: gondolkodás nélkül lő, ha betörnek hozzá

Kamala Harris Oprah Winfrey társaságában vett részt egy beszélgetésen Michiganben, ahol egyebek között szóba került az is, mi történne, ha betörtének az otthonába. Mint kiderült, kész lenne fegyvert használni.

Kamala Harris nem habozna fegyvert használni / Fotó: AFP

„Ha valaki betör az otthonomba, az le lesz lőve – jelentette ki, majd némi nevetés után hozzátette: – Ezt valószínűleg nem szabadott volna mondanom, de majd a stábom később foglalkozik vele.”

A BBC tudósításában emlékeztetett, hogy Harris a republikánus vetélytársával, Donald Trumppal folytatott tévévitában is hangsúlyozta, hogy van fegyvere, és egyetért a fegyverviselés jogával. Azt azonban

most is megerősítette, hogy támogatja a félautomata fegyverek betiltását.

Félautomata fegyvernek nincs helye az utcákon

„Ezeket a fegyvereket konkrétan háborús eszközként tervezték, semmi helyük egy civil társadalomban az utcákon” – mondta a rendezvényen.

A félautomata fegyverek és az azokkal elkövetett iskolai lövöldözések egyre súlyosabb problémát jelentenek az Egyesült Államokban, és Harris szerint borzalmas és sokkoló élmény lehet a gyerekek számára, amikor gyakorolniuk kell, mit tegyenek ilyen helyzetben. „Ennek nem szabadna így lennie” – hangsúlyozta.

Legutóbb egy 14 éves fiú követett el ilyen fegyverrel vérengzést egy georgiai középiskolában, ahol négy embert – két diákot és két tanárt – ölt meg.

Kamala Harris betiltaná a félautomata fegyvereket / Fotó: AFP

A demokrata elnökjelölt 2019-ben hozta nyilvánosságra, hogy van fegyvere.

Van fegyverem, valószínűleg abból az okból, mint sok már embernek is – önvédelemre. Ügyész voltam

– tudatta akkor.

Trumpnak le kellett adnia a fegyvereit

Az elnökjelölti vitán úgy került szóba a kérdés, hogy Harris tagadta Trump vádjait, amelyek szerint „elkoboztatja mindenkitől a fegyvert”, ha megválasztják novemberben. Ekkor mutatott rá, hogy alelnökjelöltjével, Tim Walzcal együtt mindketten fegyvertulajdonosok.

Trumpnak több is volt, konkrétan három, de kettőt le kellett adnia, a harmadikra pedig korlátozásokat vezettek be a New York-i büntetőeljárásai miatt.

Az Opharh Winfrey-vel folytatott beszélgetést egyébként streamelték, háromszázezer ember követte figyelemmel.