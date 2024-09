Százévesen fulladt a tengerbe Jugoszlávia utolsó külügyminisztere

Életének 101. évében hunyt el Budimir Lonca, zadari Antena portál szerint a volt jugoszláv külügyminiszter holttestét délután a tengerben találták meg Preko településén, az Ugljan-szigeten, a diplomata szülőhelyén. A szemtanúk azonnal hívták a mentőket és a rendőrséget. A halálhírt a közösségi médiában erősítette meg Tvrtko Jakovina horvát történész.

Budimir Loncar, diplomat, partizan, svjetski drzavnik, moj prijatelj, preminuo je danas u Preku, mjestu u kojem je rodjen 1. travnja 1924. pic.twitter.com/01G8bGbVXv — tvrtko.jakovina (@TvrtkoJakovina) September 1, 2024

Budimir Loncar, diplomata, partizán, államférfi, a barátom, ma elhunyt Prekóban, abban a faluban, ahol 1924. április 1-jén született

– írta Jakovina, Lončar életrajzának szerzője.

A Vajdaság Ma szemléje szerint a volt diplomata sikeres karriert futott be jugoszláv és horvát diplomataként. A szélesebb közvélemény úgy emlékszik rá, mint Jugoszlávia utolsó külügyminiszterére és az Egyesült Nemzetek főtitkárának különleges megbízottjára az el nem kötelezettek mozgalmában. Két horvát elnök, Stjepan Mesic és Ivo Josipovic tanácsadója is volt. Emellett a második világháborúban a partizánmozgalom tagja is volt, írja a Beta.