Akcióban a TEK Budapesten: mesterlövészek a háztetőkön a nyolcadik kerületben – megszólalt a rendőrség

Megerősítette a rendőrség a Világgazdaságnak, hogy bevetés zajlik a főváros nyolcadik kerületében.

A TEK akciója közben sötétbe borult a Tömő utca, ahol állítólag egy mentálisan sérült férfi fegyverrel hadonászott

A belvárosi akció során az utcán és az érintett épületben lekapcsolták a lámpákat, a szemközti ház tetején pedig mesterlövészek állomásoztak, miután fegyveres bűncselekmény gyanúja miatt riasztották a Terrorelhárítási Központot.

Tömő utcában egy zavart férfival szemben folyik intézkedés. Részletesebb tájékoztatást később adunk

- írta a BRFK Kommunikációs Osztálya lapunk megkeresésére.

A HVG értesüései alapján a férfi már korábban is mutatott gyanús jeleket, és mivel állítólag korábban egy fegyveres testület tagja volt, lőfegyvere is lehet. A rendőrség lezárta a környéket, a Terrorlehárítási Központ pedig egy robotot is bevetett annak érdekében, hogy a helyzetet személyi sérülés nélkül tudják megoldani.