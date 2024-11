Volodimir Zelenszkij továbbra is az erőben hisz az orosz–ukrán konfliktus kérdésében – ez derül ki az ukrán elnök Budapesten elmondott beszédében. Ez a közvetítésekben már nem látszott, mivel az elnöki felszólalás már nem volt sajtónyilvános, azonban az ukrán sajtóban összefoglaló jelent meg az elhangzottakról.

Zelenszkij Budapesten: erről beszélt az ukrán elnök, ami már nem látszott a tévében / Fotó: AFP

Az, hogy Volodimir Zelenszkij ott van a Puskás stadionban az Európai Politikai Közösség (EPC) magyarországi csúcstalálkozóján, túlzás nélkül különleges, hiszen ez az ukrán elnök első hivatalos útja Magyarországra, amióta 2022 februárjában kitört az orosz-ukrán háború.

Zelenszkij Budapesten: erről beszélt az ukrán elnök, ami már nem látszott a tévében

Az European Pravda szerint az ukrán elnök azt mondta a felszólalásában, hogy Ukrajna számára elfogadhatatlan, hogy Oroszországgal szemben engedmények szülessenek. Azzal érvelt, hogy az EPC nyári találkozója óta Oroszország háborúja jelentősen felerősödött, miután mostanra már Észak-Korea is „háborút vív Európában”.

Arról is beszélt, hogy miután júliusban Nagy-Britanniában ültek össze ebben a körben, sok szó esett arról, hogy engedni kell Putyinnak. „Az itt jelenlévők közül néhányan határozottan azt szorgalmazták, hogy Ukrajna tegyen engedményeket. Ez öngyilkosság egész Európa számára” – jelentette ki.

Úgy folyatta, hogy vajon Európának Kim Dzsong Un kegyeit is keresnie kellene-e azt remélve, hogy így az észak-koreai vezető is békén hagyja majd a kontinenst. Zelenszkij szerint ilyen egyetlen erős európai politikus fejében sem fordulna meg, akik részt vettek az egységes, erős és békés Európa felépítésében. Leszögezte, hogy a béke az erőn keresztül koncepció útját kell járni, ami nem először bizonyítja hatékonyságát.

Most ismét szükség van rá. Ne legyenek olyan illúziók, hogy gyengeség felmutatásával, bármely európai ország pozícióinak feladásával igazságos békét lehet vásárolni – hangsúlyozta. Ezzel minden bizonnyal azokra a sajtóértesülésekre is utalt, amelyek szerint az újonnan megválasztott amerikai elnök, Donald Trump stábja több tervet is vizsgál, hogyan lehet békét kötni Oroszországgal és ezeknek része, hogy Ukrajna még évtizedekig nem csatlakozhat a NATO-hoz.