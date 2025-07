Stratégiai fontosságú települést foglalt el az orosz hadsereg – ezért nagy jelentőségű Csasziv Jar

Az orosz hadsereg csütörtökre virradó éjszaka elfoglalta a Donyecki Népköztársaság területén fekvő Csasziv Jar falut. Erről július 31-én számolt be a Oroszország védelmi minisztériuma.

Csasziv Jar hatalmas károkat szenvedett az orosz–ukrán háború során / Fotó: Ukrainian Armed forces / AFP

Az Izvesztya orosz hírportál tudósítása szerint a minisztérium arról számolt be, hogy a település elfoglalása a Dél-Erőcsoport Kramatorszk-Druzhkovka irányú offenzív műveleteinek eredménye.

Szintén csütörtökön arról is beszámolt a tárca, hogy a 98. gárda légideszant-hadosztályának támadó drónjai megzavarták az ukrán fegyveres erők csapatmozgásait Csasziv Jar és Konstantinovka közelében, a Donyecki Népköztársaság területén.

Ezért fontos Csasziv Jar a háborúban

Az Ukrajna keleti felén található Csasziv Jar egy kisváros, az orosz–ukrán háború kitörése előtt valamivel több mint tizenkétezren lakták, lélekszámra napjainkra ezer főre zsugorodott.

Dmitrij Szolonnyikov, az oroszországi Modern Államfejlesztési Intézet igazgatója és politológusa az Izvesztnyának nyilatkozva kiemelte, hogy a település felszabadítása Oroszország számára komoly előrelépést jelent a frontvonalon, és egy olyan diplomáciai előny, amelyet Moszkva ki is tud majd használni.

Úgy véli, hogy Csasziv Jar elfoglalása egy erős érv amellett, hogy Oroszország képes sikereket elérni a frontvonalon, ellentétben az ukránokkal. Amiatt is fordulatot jelenthet, mivel a politológus szerint a település a frontvonalon kívül is széles körben ismert, a nemzetközi közvélemény számára is. Szolonnyikov úgy véli, hogy Csasiv Jar felszabadítása büszkeséggel tölti el Oroszországot, és a katonák körében is javíthatja a morált.

A politológus a jelenlegi frontvonalak kapcsán fontosnak nevezte a kurgani és kramatorszki csatákat, úgy gondolja, hogy ezeken a területek lehetnek a legnagyobb jelentőségűek a következő hetekben.