Egyre nő az ebolás betegek száma

Átlépte az 1500-at az ebolás megbetegedések száma tavaly július vége óta a Kongói Demokratikus Köztársaságban – közölte pénteken Twitter-üzenetben az egészségügyi minisztérium.

A tájékoztatás szerint idén május másodikáig 1510 esetet regisztráltak, ebből 1444-ben megerősítést nyert, hogy eboláról van szó, míg 66 esetben feltételezhető a vírus jelenléte.

994 beteg halt meg, míg 421-nek sikerült meggyógyulnia.

Az egészségügyiek további 286 olyan esetet vizsgálnak, ahol felmerült a betegség gyanúja. Jelenleg naponta átlagban 15 emberben mutatják ki az ebola vírusát, míg tízen halnak bele a kórba.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint pénteken ezer fölé fog emelkedni a vírus halálos áldozatainak száma a Kongói DK-ban – mondta a WHO vészhelyzeti vezetője, Michael Ryan egy genfi sajtótájékoztatón.

A WHO pénteki közléséből kiderül továbbá, hogy a szervezet a vírus intenzív terjedésére számít Kongóban, valamint komoly kihívásnak tartja a helyiek bizalmatlanságát az egészségügyi dolgozókkal.

A kór terjedésének megfékezésében az egyik legnagyobb nehézséget az okozza, hogy

a helyiek eleve bizalmatlanok a nyugati orvosokkal szemben, és a kezelési központokat rendre fegyveres milíciák támadják meg. Múlt hónapban egy, a WHO-nak dolgozó kameruni járványszakértő halt meg egy ilyen támadásban.

Ryan hozzátette, hogy csütörtökön is támadást kíséreltek meg egy butembói egészségügyi központ ellen, de a biztonsági személyzetnek sikerült meghiúsítani a támadást, így senki sem sebesült meg.

Az ehhez hasonló támadások azonban hátráltatják a vírus elleni küzdelmet, valamint a védőoltások beadását és a fertőzésveszélynek kitett emberek napi ellenőrzését, akik potenciálisan veszélyben vannak – emelte ki Ryan.

Tavaly augusztus 8. óta 109 844 ember kapott védőoltást. A WHO pénteken jelentette be, hogy egy újabb típusú védőoltás bevezetését is tervezik Kongóban.

A jelenlegi az első ebolajárvány, amely egy konfliktus sújtotta térségben szedi áldozatait. A térségben mintegy száz lázadó csoport harcol egymással az ásványkincsek kitermelésének ellenőrzéséért, az ebola elleni fellépésben így a helyi ENSZ-misszió (MONUSCO) is részt vesz. A fegyveres csoportok a helyi lakosságot is fenyegetik, dacára a helyi hadsereg és a MONUSCO jelenlétének.