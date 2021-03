Napról napra, exponenciálisan nő a fertőzöttek száma – mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.

Müller Cecília hozzátette: rendkívüli kihívást jelent a fertőzöttek számának csökkentése, ezért is lépnek életbe hétfőtől a kontaktusok számának csökkentését célzó korlátozások.

Elmondta: jelenleg 105 371 aktív fertőzöttet tartanak nyilván,

az új fertőzéseket jelentős számban a vírus angol mutációja okozza. Emlékeztetett: egy-két héttel korábban az aktív fertőzöttek száma 80 ezer körül volt, ezért kell szigorítani a higiéniai szabályokon és gyorsítani a védelem kialakítását.

Beszámolt arról, hogy rendben folyik a regisztrált idősek oltása, ők 1,5 millióan vannak, és a legidősebbek közül 432 ezer embernél már befejezték az oltást, közülük 432 száz évnél is idősebb kapta már meg az oltást. Müller Cecília közölte azt is, hogy a favipiravir hatóanyagú készítményt már a járóbeteg-ellátásban is használhatják az orvosok, amitől azt várják, hogy a gyógyszert a fertőzés korai szakaszában alkalmazva nem alakul ki súlyos szövődmény, és kevesebben kerülnek kórházba.

Bejelentette azt is, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) telephelyén – központi és európai uniós forrásból – új, úgynevezett BSL-4-es szintű nemzeti biztonsági laboratórium épül. Jelezte, már van egy ilyen besorolású laboratóriuma az NNK-nak, azonban az új létesítményben a legkorszerűbb technológiát és infrastruktúrát alkalmazva képesek lesznek a legveszélyesebb kórokozók azonosítására, kutatására.

Az országos tisztifőorvos kiemelte,

az elmúlt héten 9 százalékkal nőtt Európában a koronavírus-fertőzöttek száma, az emelkedés Magyarországon is megfigyelhető.

Kórházban 6867 embert ápolnak kórházban, közülük 677-en vannak lélegeztetőgépen. Csütörtökön 143-an hunytak el a betegség következtében, a legfiatalabb 29, a legidősebb 95 éves volt. Jó hírnek nevezte a szakember, hogy nő az oltási kedv, míg egy decemberi felmérés szerint országosan 15 százalékos volt az oltási hajlandóság, ez az elmúlt héten 42 százalékra emelkedett.