Gyorsít a tömeges oltáson Németország

Csütörtökön 720 ezren kapták meg a koronavírus elleni oltást Németországban, többen, mint az oltási kampány kezdete óta bármikor. A szövetségi kormány mégis úgy döntött, különmegállapodást a köt a Gamaleja Intézettel az orosz vakcina beszerzéséről.

Jó úton haladunk az oltásokkal

— értékelte az eredményt Jens Spahn egy pénteki berlini sajtótájékoztatón. Az egészségügyi miniszter elmondta azt is, hogy a hét eleje óta mindennap növelni tudták az oltópontok kapacitását, és a várakozások szerint a hónap folyamán még tovább gyorsulhat a kampány, hiszen hetente egymillió adaggal több vakcina érkezik az országba, mint eddig — írta meg a Bloomberg.

A sebességváltásra nagy szükség van, hiszen

a 83 milliós Németországban csak a lakosság mintegy 15 százaléka kapta meg a koronavírus elleni vakcina első adagját,

annak ellenére, hogy a hét eleje óta már több mint 35 ezer háziorvos is részt vesz a tömeges oltásban (6 százaléknál kevesebben vannak azok, akik mind a két injekciót megkapták már). Mielőtt a háziorvosokat is bevonták volna a kampányba, naponta kevesebb mint 367 ezer embert tudtak beoltani.

A német kormányt sok kritika érte az oltások lassúsága miatt, ráadásul a lakosság vakcinákba vetett bizalmát az AstraZeneca mellékhatásai körüli vita is visszavetette. A berlini vezetés ugyan korábban kiállt a közös uniós vakcinabeszerzés mellett, és a szállítmányok akadozása ellenére is védelmébe vette az Európai Bizottság stratégiáját, a héten mégis úgy döntöttek, önálló oltóanyag-beszerzésbe kezdenek.

Miután Bajororoszág különmegállapodást kötött 2,5 millió adag Szputnyik V beszerzéséről, a szövetségi kormány egészségügyi minisztere közölte:

Németország önálló, különutas tárgyalásokat kezdeményez az orosz gyártóval, mivel az EB-nek nem áll szándékában az uniós beszerzések közé felvenni a Szputnyikot.

Thierry Breton, a vakcinabeszerzésekért felelős EU-biztos a brüsszeli stratégiát azzal indokolta, hogy ha rendelnének is oltóanyagot Oroszországból, akkor sem érkezne meg időben ahhoz, hogy azzal a tömeges vakcinációt gyorsítani lehetne. Jens Spahn szerint azonban a Szputnyik V-re már csak azért is szükség lenne, hogy a kieső nyugati szállítmányokat pótolni lehessen, hiszen az elmúlt hónapokban több példa is volt arra, hogy az oltási menetrend felborult Németországban, miután az unió által megrendelt vakcinák nem érkeztek meg időben.

A Szputnyik V gyártójával kötött előszerződést azonban Németország csak akkor véglegesíti, ha a vakcina megkapja a forgalmazási engedélyt az Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA). Az EMA még márciusban kezdte meg az orosz oltóanyag bevizsgálását, azóta szakemberei több látogatást is tettek a vakcinát fejlesztő oroszországi Gamaleja Intézetnél. Ám míg a nyugati gyártmányú vakcinák használatát a hatóság viszonylag gyorsan engedélyezte, az orosz oltóanyaggal kapcsolatban egyre újabb kifogásokat tesznek. Legutóbb szerdán közölték, hogy

az EMA aggályokat fogalmazott meg a vakcina klinikai tesztelésének körülményeivel kapcsolatban.

Ahogy arról a Financial Times beszámolt, a felügyelet jövő héten etikai és tudományos vizsgálatot kezdeményez az ügyben, mert azt gyanítja, a katonák és egészségügyi dolgozók bevonásával elvégzett klinikai kísérletek során nem tartották be a klinikai sztenderdeket. Az EMA jelezte azt is, hogy az engedély a vizsgálat kimenetelétől is függ.

A Szputnyik V használatát mostanáig 59 országban engedélyezték, köztük Magyarországon is. Az EMA szakemberei májusban egy újabb látogatásra is bejelentkeztek az oroszországi vakcinagyártónál, ám Kirill Dimitrijev, a labort tulajdonló orosz állami befektetési alap igazgatója jelezte:

nem tudják fogadni őket a megbeszélt időpontban.

Dimitrijev hozzátette: helyettük azon országok ellenőreinek érkezését várják, amelyek — az Európai Bizottsággal ellentétben — elkötelezettek az orosz vakcina vásárlása mellett.