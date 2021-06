Még jobb a második kubai vakcina

A kubai Abdala oltás 3 adag után 92,28 százalékban véd a koronavírus ellen az ország közlése szerint – írja a Yahoo Finance. Mindez alig pár nappal követi a szigetország bejelentését a másik oltás, a Soberana 2 62 százalékos hatásosságáról.

Az orvostudományra és biotechnológiára sokat áldozó ország már a koronavírus előtt is exportált vakcinákat, ez most új lendületet kaphat, kemény valutához juttatva a némileg izolált országot. Megrendelők lennének rá: Argentína, Jamaica, Mexikó, Vietnám és Venezuela is jelentkezett már más országok mellett az ország oltásáért.