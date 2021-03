Müller Cecília: Senki sincs biztonságban

A brit vírusmutáns agresszív terjedésének vagyunk tanúi továbbra is, ezért a járványügyi adatok továbbra is rendkívül kedvezőtlenek – mondta Müller Cecília az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján.

A tiszti főorvos arról számolt be, hogy hétfőre 7263 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 189 beteg. Összesen 12 291 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1497-en vannak lélegeztetőgépen. A fertőzés terjedését leginkább az új brit mutánst okozza, ez a variáns sokkal súlyosabb tüneteket okoz, emiatt a kórházak is rendkívül leterheltek.

A tiszti főorvos arról is szólt, hogy

a háziorvosok mellett a járvány kezelésében dolgozó valamennyi orvosnak lehetővé tették a favipiravir gyógyszer felírását, amely „életeket menthet, megelőzhető általa a kórházba kerülés”. Kérte, hogy az orvosok éljenek a készítmény rendelésével, és akinek felírják, pontosan tartsa be a gyógyszerszedési előírásokat.

Eddig közel 56 ezer dobozt rendeltek az orvosok a készítményből, amit a betegek ingyen megkapnak, amennyiben felírják nekik.

Az országos tiszti főorvos arról is beszámolt, hogy Nógrád megye kistelepülésein honvédségi oltóbuszok segítségével is oltják az előzetesen regisztráltakat, eddig 306 ember kapta meg így a vakcinát. Az oltás öt busszal folytatódik Nógrádban, néhány nap múlva pedig már Komárom-Esztergom megyében is.

Elmondta továbbá, hogy még soha nem volt ekkora egyéni felelősségünk, ugyanis

senki nem tudhatja, hogy a fertőződést követően miként zajlik le a betegség. Ahogy azt sem tudhatjuk, hogy amennyiben továbbadjuk valakinek, az ő szervezetében mit okoz.

Az óvodai, bölcsődei dolgozók oltásával kapcsolatban a tiszti főorvos jelezte, hogy hétfő éjfélig regisztrálhatnak, akik szeretnének oltást. Akik nem regisztrálnak most, később férhetnek hozzá a vakcinához.

A kismamákat három dologra emlékeztette:

regisztrálni kell,

egyeztetni kell a nőgyógyásszal és/vagy a háziorvossal,

az oltásra minden papírt vinni kell, amely a jogosultságot igazolja.

Müller Cecília az javasolta, hogy húsvétkor maradjunk szűk családi körben, a nagy családok, különböző háztartások most ne üljenek össze.

Ezenfelül hangsúlyozta, hogy:

Senki sincs biztonságban, senki nem érezheti magát biztonságban!