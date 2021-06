Nyakunkon a delta variáns, Merkel uniós szintű szabályozást sürget

Európa egyre több országában jelenik meg a korábban indiai mutáns néven elhíresült delta variáns. Erre reagálva Angela Merkel német kancellár felszólította az Európai Uniót, hogy összehangolt utazási szabályozással vegye fel a harcot a koronavírus új változataival szemben – közölte a Bloomberg.

Németországban és Európában továbbra is vékony jégen járunk

– mondta csütörtöki parlamenti beszédében mondta Merkel, melyben kritikus hangot ütött meg az Unió szabályozási gyakorlatával kapcsolatban.

A nem túl pozitív vélemény időzítése nem véletlen, ugyanis a közelgő kétnapos Európai Uniós csúcstalálkozó egyik fontos témája lesz a külpolitikai kérdések mellett a járványkezelés is.

A delta variáns terjedése figyelmeztetés az országok számára, hogy az oltási programok tekintetében senki nem dőlhet hátra, és a járvány utáni nyitás kapcsán is megfontolt döntéseket kell hozni.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ becslése szerint

a delta variáns a koronavírusos esetek 90 százalékát teszi majd ki augusztus végére.

Több területen más most is rossz a helyzet, Lisszabonban az új esetek 60 százaléka a delta variánshoz köthető. Írországban már az új koronavírus-fertőzöttek 20 százalékánál azonosították a delta variánst. Portugália az esetek számának növekedését követően az elmúlt hétvégén korlátozta az utazást Lisszabon és az ország többi része között, és korrigálta a korábban megalkotott nyitási programját. Többen hasonlóra lépéseket várnak az ír kormánytól is.

Görögországban tíznél is kevesebb fertőzöttnél mutatták ki az új variánst, emiatt bírnak abban, hogy Egyesült Királyság nem fogja levenni az országot a biztonságosan nyilvánított turisztikai célpontok listájáról.

Bár több ország is egyre jobban megnyitja határait a külföldiek előtt, Merkel óvatosságra intette az Uniót. Németország kinyilvánította szándékát az oltási program folytatása, erősítése mellett, hogy ezzel is megelőzze az újabb szigorításokat. Az ország lakosságának egyharmadát már teljesen sikerült immunizálni, és a németek 52 százaléka legalább az első vakcinát megkapta.

A lakosság lehető legmagasabb átoltottságát szeretnénk elérni, mert ez dönti majd el, milyen lesz az őszünk

– mondta Helge Braun, Merkel kabinetfőnöke, hozzátéve, hogy az előrejelzések alapján heteken belül a delta variáns lesz a domináns törzs Németországban.

A kancellár szerint az oltási programot ki kell terjeszteni Európa határain túlra is, mert ezzel lehet biztosítani, hogy a járvány valóban véget érjen.