Újabb ország kezdi meg a fokozatos nyitást

A belga kormány a koronavírus-járvány visszaszorítására bevezetett rendkívüli intézkedések többlépcsős lazítását jelentette be kedden, melynek értelmében az éttermek hamarosan belső helyiségeikben is fogadhatnak vendégeket, júniustól kül- és beltérben is látogathatók lesznek a kulturális rendezvények és sportversenyek, megnyithatnak a fitnesz-termek, és az iskolák nyári táborokat is szervezhetnek.

Alexander De Croo belga miniszterelnök az erről szóló sajtótájékoztatóján közölte, hogy a kormányzat átfogó nyári tervet dolgozott ki a „normális életbe” történő fokozatos visszatéréshez.

A rendkívüli intézkedések több lépcsőben megvalósuló lazítását a sikeres oltási kampánynak köszönhetjük. Az elmúlt hetekben óriási előrelépéseket tettünk a beoltás terén

– fogalmazott a kormányfő.

Hozzátette, hogy a meghirdetett lazítások a járványügyi mutatók kedvezően folytatódó tendenciája mellett lehetségesek. Ehhez az kell, hogy minél többen elmenjenek beoltatni magukat.

De Croo tájékoztatása szerint

az intézkedések lazításának első lépcsőjében, június 9-től az éttermek és bárok megnyithatják belső helyiségeiket is a vendégek előtt, erre 22 óráig lesz lehetőségük.

A teraszok éjjel fél tizenkettőig maradhatnak nyitva. A távmunka továbbra is ajánlott marad, azonban a személyes munkavégzés a munkahelyeken hetente egy nap engedélyezett lesz. A kulturális rendezvényeken, mozikban, illetve

a sportversenyeken beltérben legfeljebb 200 néző tartózkodhat, illetve a rendelkezésre álló helyiség a befogadóképességének 75 százalékáig tölthető meg.

Kötelező lesz a maszkviselés és a biztonságos távolság megtartása. Szabadtéren legfeljebb 400 fő vehet részt az ilyen eseményeken.

Létszámkorlátozás mellett megnyílhatnak a sportcentrumok és a fitnesz-termek, a szaunák és gőzfürdők is, az iskolák nyári táborokat szervezhetnek ott alvás nélkül.

Istentiszteletek, misék, esküvők és temetések akár 100 ember részvételével rendezhetők meg beltérben, és 200 fővel a szabadban.

Ismét lehet tüntetést szervezni, a megmozduláson azonban legfeljebb száz fő tartózkodhat – fűzte hozzá a belga miniszterelnök.

A járványügyben illetékes belga közegészségügyi intézet keddi tájékoztatása alapján, bár a korábbinál valamivel több beteget kell intenzív ellátásban részesíteni, a járványügyi adatok több hete tartó csökkenő trendje folytatódik.

Az elmúlt 24 órában 2936 esetben jelentettek új fertőzöttet az országban, ami négy százalékkal marad el a múlt hét közepén közölt számtól. A belga kórházakba a hét folyamán átlagosan naponta 160 koronavírusos beteget szállítottak, ami 17 százalékkal alacsonyabb az előző héthez képest.

Kórházban jelenleg 2255 embert kezelnek koronavírus-fertőzéssel, szemben a múlt hét közepén jelentett 2482-vel szemben. Közülük 711 beteget ápolnak intenzív osztályon. Noha számuk egy hete 757 volt, az azóta tartó csökkenés megtorpant és enyhe növekedésnek indult. Lélegeztetőgépet 438 esetben kell alkalmazni.

Napi szinten átlagosan 35,3 ember halt meg a fertőzés okozta megbetegedésben és szövődményeiben, 9,2 százalékkal kevesebben, mint egy hete.

A járvány kezdete óta 24 583-an haltak meg a fertőzés szövődményeiben és 1 017 876-an fertőződtek meg az új típusú koronavírussal Belgium-szerte.