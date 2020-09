Magyar kézműves csoki vitte el a gasztro-Oscart

A nemzetközi versenyen nyert díjat konyak ízesítésű csokoládéjával a Bonbonier Csokoládé Manufaktúra. A hazai csokoládé műhelynek ez már a 18. nemzetközi elismerése – olvasható a Bonbonier Csokoládé Manufaktúra közleményében.

Konyak ízesítésű csokoládéval nyert a magyar vállalkozás, a Bonbonier Csokoládé Manufaktúra a Great Taste Awards-on. Bonbonokkal, trüffelekkel és fagylaltokkal az utóbbi négy évben már tizennyolc nemzetközi díjjal gazdagodtak.

Idén eredeti francia konyakkal ízesített étcsokoládé trüffeljüket választották a világ élvonalába.

A bírák kiemelték, azt, hogy a díjazott termékeben a konyak selymesen, kiegyensúlyozottan harmonizál az étcsokoládé kakaós, fűszeres ízével.

Lenyűgözőnek, az este fénypontjaként jellemezték a kóstolás élményét: a csokoládé héj roppanását; az azt rejtő tölteléket, mely krémes a harapáskor, majd kitartóan lassan olvad, kellemes konyak ízt hagyva maga után.

„Az előző díjuk megnyerése utáni ünneplés alkalmából a barátainktól kaptunk egy üveg francia konyakot ajándékba. A jó hangulatú este során nemcsak az üveget nyitottuk ki, hanem egy tábla étcsokoládét is. Hamar született tehát meg az ötlet, idén mivel is készüljük az idei Great Taste Awardsra. Hosszan finomítottam a receptet, mire elnyerte a végleges formáját. Külön öröm számomra, hogy egy ilyen klasszikus ízkombinációval is ki tudtam vívni a zsűri elismerését és az ezzel járó egy csillagos minősítést. A gasztronómiai versenyek ízvilágban nagyon innovatívak. Klasszikus ízekkel külön kihívás versenyezni.”– mondta az eredményhirdetés után Erdélyi Nóra, a manufaktúra chocolatierje, aki üzlettársával Csomor Tamással tavaly nyitotta meg látvány manufaktúráját a Ráday utcában.

A Great Taste Awards az angliai Fine Food Céh által szervezett verseny, amelyet egyszerűen csak élelmiszeripari Oscar díjaként emlegetnek világszerte. 2020-ban számos terméket jelöltek a versenyre a teljes gasztronómiát lefedő 35 kategóriákban: a csokoládéktól kezdve a tejtermékeken keresztül a hús termékekig és a borokig.

Séfekből, étel kritikusokból, szakértőkből, és gasztro bloggerekből álló 500 fős zsűri márciustól szeptemberig kóstolta és értékelte a nevezett termékeket.

A nevezett 12 777 termékből csupán 205 termék nyerte el a legmagasabb minősítést.

A szervezők szerint a Great Taste csillagjai és logója tulajdonképpen egy jelzés a fogyasztók felé mindenhol a világon, hogy kiemelkedő minőségű és ízvilágú terméket vásárol.