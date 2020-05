E-tárgyalások: Skype-on keresztül folynak a perek

A COVID-19 kirobbanása a bíróságokat is arra kényszerítette, hogy új megoldásokat vezessenek be a perek intézésébe. A pereskedés egyik legfontosabb eleme ugyanis, hogy az érintett peres felek a bíróság előtti tárgyalásokon személyesen is elmondhassák és képviselhessék az álláspontjukat. Ugyanakkor a járványhelyzet miatti fokozott biztonsági előírások nem teszik lehetővé, hogy a bírósági épületekbe külsős személyek belépjenek, vagyis a hagyományos – személyes megjelenéssel járó – tárgyalások megtartása kivitelezhetetlen.

A 2020. március 31-én hatályba lépett 74/2020 (III.31.) kormányrendelet több ponton módosított, illetve pontosított a veszélyhelyzet kihirdetése óta keletkezett perjogi rendelkezéseken, és

egyre inkább az elektronikus eszközök használatát szorgalmazza a peres eljárások során.

Ezért, a polgári perek érdemi szakaszában már az elektronikus eszköz útján való távmeghallgatás lett a főszabály. Ennek a hogyanjára azonban nem adott iránymutatást a jogalkotó, hanem a gyakorlatra bízta ezeknek a kérdéseknek a megválaszolását.

Minden jel arra utal, hogy a bíróságoknak is megoldást kell találni a peres tárgyalások elektronikus lebonyolítására. A járványhelyzet miatt nem állhat meg hónapokig az élet, a perek elbírálásával haladni kell, amihez viszont szükséges, hogy a bíróság a feleket tárgyalás tartásával meg tudja hallgatni. Úgy tűnik, a bíróságok is Skype-olni fognak

– emelte ki dr. Harcos Mihály, a Deloitte Legal peres szakértője.

A Kúria Polgári Kollégiuma által kiadott vélemény szerint a bíróságoknak a veszélyhelyzet ideje alatt a tárgyalásokat elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani. Az úgynevezett „e-tárgyalás” tartásához szükséges lesz, hogy a bíróság és a pereskedő felek számára az ehhez megfelelő technikai eszköz rendelkezésre álljon. A vélemény szerint a bíróságok a Skype for Businesst tudják alkalmazni azon eljárási cselekmények esetében, ahol a személyes közreműködés ilyen módon kiváltható. A Skype for Business ugyanis alkalmas a személyazonosítás biztosítására, ha a technikai feltételek a bíróságon adottak.

Jönnek az e-tárgyalások

Az „e-tárgyaláson” a feleken kívül a perben közreműködők és más személyek (pl. tanúk, szakértők) is részt vehetnek, aminek az a feltétele, hogy a bíróság felhívására előzetesen bejelentsék az email címüket, és az, hogy rendelkezzenek internet-kapcsolattal és olyan eszközzel, amely alkalmas a kép és hang egyidejű továbbítására.

A perek „e-tárgyalás” útján történő bonyolítása akkor mellőzhető, ha az ehhez szükséges technikai feltételek nem biztosítottak, vagy ha a tárgyaláson olyan eljárási cselekmény foganatosítása lenne szükséges, amely az „e-tárgyaláson” nem biztosítható személyes közreműködést igényel. Ha ilyen korlátozó körülmény nem áll fenn, akkor a bíróságoknak „e-tárgyalás” útján kell lefolyatniuk a pert.

A Kúria véleménye ITT érhető el.