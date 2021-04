Összefogott az MNB és a WWF Magyarország

Az MNB a WWF Magyarországgal szorosan együttműködve tervezi semlegesíteni ökológiai lábnyomát.

A jegybank nemzetközi zöld konferenciái szén-dioxid-kibocsátásának kompenzálását tavaly már sikeresen megkezdte Pápateszér település mellett egy örökerdő kialakításának finanszírozásával. Az MNB 2021. évtől működésének teljes szén-dioxid-kibocsátását várhatóan egy nagyszabású erdőtelepítéssel fogja semlegesíteni Geszt község közelében.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – az általa közel két éve indított Zöld Program részeként – saját működésének „zöldítésében” is élen kíván járni Magyarországon. Ezért a jegybank 2020-ban saját rendezvényeinek, konferenciáinak, majd 2021-től a teljes működésének szén-dioxid-terhelését komplex, hosszú távú élőhely-helyreállítási ökológiai beruházással kívánja kompenzálni a WWF Magyarország természetvédelmi civil szervezettel karöltve.

Az MNB tavaly már megkezdte a környezetterhelésének kiváltását, az első, 2019. évi nemzetközi Zöld pénzügyi konferenciájának karbonlábnyomát egy égeres élőhely komplex helyreállítási programjával semlegesíti Pápateszér település területén.

Az MNB ambiciózus vállalást is tett a szén-dioxid-kibocsátásának mérséklésére, amellyel a következő két évben 30 százalékkal, 2025-re pedig 80 százalékkal csökkenti szén-dioxid-kibocsátását. Ez a vállalás jelentősen meghaladja az Európai Unió jelenleg érvényben lévő 40 százalékos, illetve ennek felülvizsgálata során elfogadni tervezett 55 százalékos kibocsátás-csökkentési célszámát is.

A tovább nem csökkenthető kibocsátás kompenzálására az MNB olyan élőhely-rekonstrukciós projekteket kíván megvalósítani, amelyek az elkövetkezendő években képesek elnyelni a karbonlábnyoma egészét. Ennek megvalósítására a jegybank tavaly decemberben természetvédelmileg indokolt élőhely-rekonstrukciós projektek feltérképezésére kérte fel a WWF Magyarországot.

Az alapítvány javaslata alapján az MNB idén a Körös-Maros Nemzeti Parkban található Geszt község közelében tervezi egy 27 hektáros erdőtelepítés megvalósítását.

Ezzel a Magyar Nemzeti Bank a jegybankok közül a világon elsőként köteleződik el a hosszú távú karbonsemlegesség mellett.

A jegybank klímavédelem iránti elkötelezettségét mutatja az is, hogy 2021 januárjától alelnöki szinten képviselteti magát a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) által alapított Net Advisory Board-ban is. A BCSDH „Race to Zero” programjának célja, hogy elősegítse, felgyorsítsa azt a folyamatot, amellyel a teljes magyar gazdaság 2050-re karbonsemlegessé válhat, ezzel fontos lépést téve a klímaváltozás lassításáért.

A Net Advisory Board azzal a szándékkal jött létre, hogy a tudományos, szabályozói és a gazdasági szférán átnyúló, széles körű összefogást kezdeményezzen, a programok összehangolásával, a hatás kiterjesztésével pedig a folyamatok felgyorsítását tegye lehetővé. Az MNB számára megtiszteltetés a részvétel ebben a klímavédelmi szempontból meghatározó súlyú testületben.

Az MNB Zöld Programjának célja, hogy utat mutasson és támogassa a pénzügyi szektornak a környezetileg is fenntartható gazdasági növekedés és a klímaváltozás elleni küzdelem elősegítéséhez szükséges finanszírozó szerepét.

A jegybank ennek keretében egyebek közt tőkekövetelmény-kedvezményt nyújt a zöld háztartási lakáshitelekre, vállalati és önkormányzati megújuló energia projekteket finanszírozó bankoknak, ösztönzi a zöld kötvénykibocsátásokat,

klímavédelmi fogyasztóvédelmi, egyetemi és kutatási programokat indított, zöld ajánlást készít elő a hitelintézetek fenntartható működésének biztosítására, valamint nemzetközi zöld pénzügyi konferenciákat is szervezett. Mindezekkel az MNB hozzájárul ahhoz, hogy 2021 a zöld fordulat kezdete legyen Magyarországon.