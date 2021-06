Katasztrófát okozhat a Srí Lanka partjainál süllyedő hajó

A majd két hétig lángoló, vegyi anyagokat szállító X-Press Pearlt sikerült ugyan eloltani Srí Lanka partjainál, ám a hajó mégis elsüllyedhet – írja a BBC.

Ennek következtében

a szingapúri hajó tartályaiból több száz tonna olaj folyhat ki, elpusztítva a környező tengeri élővilágot.

A cargo ship filled with tons of toxic chemicals is sinking off the coast of Sri Lanka, in one of the country’s worst-ever marine disasters. It took 12 days to extinguish the fire, allowing scores of dangerous chemicals to spill into the country’s water and onto its beaches pic.twitter.com/yO5mYwH5KN

— NowThis (@nowthisnews) June 3, 2021