Ahol nincs karantén, oda többségünk máris indulna nyaralni

Közel háromhónapnyi bezártság után új fejezet kezdődik az életünkben: visszakapjuk vágyott szabadságunkat. Az utazók nagy örömére ismét megnyílnak előttünk az európai országok határai, és egy nemrég készült felmérés alapján a többség idén busszal indulna felfedezőútra. Azt is tudjuk, hova. Érdekes tényekről számol be egy friss, a magyarok utazási szokásait vizsgáló felmérés több ezer válaszadó bevonásával. A koronavírus hatására korábban sokan letettek a külföldi nyaralásról vagy őszre halasztották azt, most azonban, hogy újra nyílnak a határok, sorban karantén kötelezettségek kerülnek eltörlésre, feltámadni látszik az utazási kedv. A felmérés előrejelzései szerint a belföldi turizmus is fellendülhet, ami már június első felében abszolút tapasztalható is a hazai vendéglátók számára.