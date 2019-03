Az összes koncertjét lemondta a Prodigy

Elmarad a Prodigy együttes összes idei koncertje Keith Flint énekes tragikus halála miatt.

Minden idei fellépését lemondta a Prodigy együttes Keith Flint énekes tragikus halála után – jelentette be a zenekar a Facebook-oldalán.

Ahogyan arról a VG.hu is beszámolt, Keith Flint énekest essexi otthonában találták holtan hétfőn reggel.

A Prodigy 49 éves frontembere a zenekar közlése szerint öngyilkos lett.

A zenekar eredetileg az idei Szegedi Ifjúsági Napok fellépői között is szerepelt, augusztusban a tavaly év végén napvilágot látott No Tourists című új stúdióalbumukat mutatták volna be a hazai közönségnek. A többi idei fellépés mellett a magyarországi koncert is kikerült a koncertnaptárból.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!