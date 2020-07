Égszakadás-földindulás jön csütörtökön

Zivatar és felhőszakadás veszélye miatt az egész országra, és hőség miatt is több megyére adott ki figyelmeztetéseket csütörtökre az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az UV-sugárzás is extrém lesz.

Veszélyjelzésükben azt írták: már szerda estétől lehetnek a Dunántúlon elszórtan zivatarok, és főként az Alpokalján egy-egy hevesebb is lehet. Éjszaka és hajnalban főként a Dunántúl keleti, északkeleti részén alakulhatnak ki zivatarok, amelyek várhatóan átterjednek a Duna-Tisza közére és az Északi-középhegység nyugati részére is. Csütörtökön napközben országszerte lehetnek intenzív zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat.

A zivatarokat helyenként rövid idő alatt 20-40 milliméter csapadék, viharos szél kíséri, de egy-egy helyen 50 millimétert meghaladó csapadék, nagyméretű jég és 80-90 kilométer/órásat meghaladó szélroham is valószínű.

Heves zivatar leginkább délután, kora este alakulhat ki az Alföldön. Késő estére a keleti országrészre szorulhatnak vissza az intenzívebb csapadékgócok.

Csütörtökre a zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna és Veszprém megyére másodfokú, az ország többi megyéjére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Felhőszakadás veszélye miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Hőség miatt Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna megyében figyelmeztetnek. Azt írták: a középhőmérséklet – főként az ország déli felén – elérheti a 25-26 Celsius-fokot, de a záporok, zivatarok felfrissülést hoznak. Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet 15-21 fok között valószínű, a legmagasabb pedig 28-35 fok között alakul.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy 8,2-es (extrém) UV-B-sugárzás várható. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.