Elengedték az Ukrajnában elfoglalt orosz tartályhajó legénységét

Elengedték az ukrán hatóságok az Izmail kikötőjében feltartóztatott Nika Spirit orosz tartályhajó legénységét – közölte orosz hírügynökségekkel a kijevi orosz nagykövetség.

– jelentette ki Gyenyisz Golenko kijevi orosz sajtóattasé a TASZSZ-nak.

Korábban a Strana.ua hírporták az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál (SZBU) nyilatkozó forrásokra hivatkozva azt írta, hogy az orosz tankeren őrizetbe vett matrózokat szabadon engedték, miután előzetesen arra kötelezték őket, hogy ha a jövőben – tanúként – beidézik őket, akkor jelenjenek meg a nyomozással kapcsolatos kihallgatásokon.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos az Interfax hírügynökséggel közölte, hogy ukrán hivatali partnerétől, Ljudmila Deniszovától megtudta:

a személyzet tíz tagja ellen – mindannyian orosz állampolgárok – nem emeltek vádat. Busszal átszállították őket Moldovába, ahonnan továbbrepülhetnek Moszkvába.

Az SZBU a nap folyamán korábban közölte, hogy Izmailban az ukrán katonai ügyészséggel együttműködve feltartóztatta és átkutatta a Neyma orosz tartályhajót – a Nika Spirit korábban ezt a nevet viselte -, amelyet az orosz hatóságok a novemberi kercsi incidens során a Fekete-tengeren az Azovi-tengert elérni szándékozó ukrán hadihajók feltartóztatására használtak fel. A Neymán talált dokumentációt tárgyi bizonyítékként lefoglalták, a legénységet pedig kihallgatták.

BREAKING: Ukraine seizes the Russian oil tanker Nika Spirit, accusing it of blocking the Kerch Strait during last year's tensions pic.twitter.com/wmpbGfXnRj

Az orosz külügyminisztérium a matrózok szabadon bocsátását megelőzően arra figyelmeztette Kijevet, a személyzet „túszul ejtése” a nemzetközi jog súlyos megsértésének minősül, ami nem maradhat következmények nélkül.

Az orosz-ukrán tengeri határincidens november 25-én történt az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krím félsziget partjaitól 13-14 tengeri mérföldre. Az orosz parti őrség a Fekete-tengeren tüzet nyitott három, a Kercsi-szoros felé haladó, és a megállási felszólításra nem reagáló kisebb ukrán hadihajóra, majd elfoglalta őket. Az elfogott 24 fős legénység ellen Moszkva tiltott határátlépés címén eljárást indított.

A Fekete-tengert és az Azovi-tengert összekötő szoros közelében történt incidens miatt az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciókat szabott ki több orosz tisztségviselőre.

#Ukraine: Ukrainian security service (SBU) announced in a Facebook post that it had seized the Russian tanker #NikaSpirit in #Izmail, a #Danube port near the Romanian border.

More at: https://t.co/BVkWxTz9pI pic.twitter.com/TMXvtFeymp

— NewsAspect (@newsaspect) July 25, 2019