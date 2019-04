Esős időre van kilátás

Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor. Éjszaka egyre kevesebb helyen valószínű csapadék, délnyugat felől a felhőzet is szakadozni kezd, északkeleten azonban borult marad az ég, és arrafelé még reggel is eshet. Szerdán délelőtt északkeleten is csökken a felhőzet, kisüt a nap, majd országszerte gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, és főként a Dunántúlon alakulhat ki délutántól szórványosan zápor, néhol zivatar. A délkeleti szelet nagy területen erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 20 és 25 fok között várható, az Északi-középhegység környezetében lehet ennél egy-két fokkal hűvösebb.