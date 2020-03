Felfüggesztik a BKK járatokon az elsőajtós felszállási rendet

Karácsony Gergely főpolgármester döntése alapján 2020. március 12-én 00:00-tól átmenetileg, határozatlan időre felfüggesztik a fővárosi közösségi közlekedési járatokon az elsőajtós felszállási rendszert- áll a Budapesti Közlekedési Központ közleményében.

A rendelkezés a járművek jobb szellőzését segíti, és azt, hogy ne az első ajtónál tömörüljenek az utasok felszálláskor.

A közösségi közlekedési szolgáltatók arra biztatják az utasokat, hogy

minél gyakrabban nyissák ki a járművek ablakait, mert ez is jelentősen hozzájárul a szellőzéshez.

Ennek érdekében természetesen minden jármű ablakának nyithatóságát biztosítjuk.

Az elsőajtós felszállási rend felfüggesztése mintegy kétszáz fővárosi autóbusz- és trolibusz-vonalat érint.

A főpolgármester bejelentette azt is: tovább növelik az eddigi fokozott fertőtlenítés gyakoriságát a fővárosi közösségi közlekedési járatokon. E hét péntektől kezdve a BKK ügyfélközpontjait is erős fertőtlenítővel takarítják naponta, illetve szükség esetén naponta többször is.

Dr. Varga Ivett, a BKK vezérigazgatója szerint amennyiben szükséges, további intézkedéseket is elrendelnek, elrendelhetnek, ha azzal a fővárosi közösségi közlekedési szolgáltató hozzájárulhat a járvány terjedésének megelőzéséhez, megfékezéséhez.

További tudnivalók az elsőajtós felszállási rend felfüggesztésével kapcsolatban:

· A közlekedési szolgáltatást továbbra is érvényes jegy vagy bérlet megvásárlásával lehet igénybe venni.

· Aki mobiljegyet használ, a kihelyezett kód beolvasása nélkül is felszállhat a járatokra.

· A járművekről az elsőajtós felszállási rendre vonatkozó feliratokat, matricákat nem távolítják el, kérjük, ezeket az intézkedés visszavonásáig ne vegyék figyelembe.

· Az elsőajtós felszállás felfüggesztése határozatlan időre szól, a BKK jelezni fogja, ha a járványveszély elmúltával ismét életbe lép a korábbi rend.