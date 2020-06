Főzés helyett a rendelést választottuk a karanténban

A járvány alatt rengeteg vendéglátóegység morzsolódott le, miközben megrohamozták a Falatozz.hu online ételrendelő portált az új éttermek és megrendelők, illetve nőtt a kosárérték és az online fizetések aránya.

A Falatozz.hu országos ételrendelő portál elkészített egy átfogó összegzést a vírussal kapcsolatos tapasztalatairól. A március közepétől május végéig tartó – koronavírussal és karanténnal fémjelzett – időszakban jól látható, hogy megsínylette a vendéglátás a benti fogyasztás átmeneti megszüntetését.

A március előtt regisztrált éttermek 22 százaléka zárt be a vírus miatt, de ezen vendéglátóegységek kétharmadának sikerült azóta újranyitnia a korlátozások feloldása után.

Emellett 150 százalékkal növekedett az újonnan jelentkező éttermek száma. Sok olyan egység is jelentkezett, hogy szeretne házhoz szállítani a kényszerhelyzet miatt, akik eddig nem vitték ki futárral az ételeiket. Az éttermek talpon maradásának egyetlen záloga az volt – ha nem zártak be pár héttel a kijárási korlátozást követően –, hogy amint a vendégek nem mehettek hozzájuk, akkor ők mentek a vendégekhez. Ez a plusz szolgáltatás azonban úgy tűnik, azóta is bevált, hiszen az újonnan csatlakozott éttermek 10 százaléka szüntette csak meg a kiszállítást annak hírére, hogy ismét be lehet ülni az éttermekbe.

Ám nemcsak a vendéglátás szektor szokásait borította fel a Covid-19, hanem a vendégekét is: a Falatozz.hu-n

a kritikus időszakban az új megrendelők száma 59 százalékkal növekedett.

Rengeteg embernek kellett otthonról dolgoznia, miközben nem volt ideje ebédet készíteni, ráadásul nem mindenki vállalta a kockázatot, amely a boltban való vásárlással járt. Ezzel szemben az érintésmentes ételrendelés biztonságos alternatívát jelentett a vírus idején.

Mivel többet voltak otthon az emberek, és komplett családok kényszerültek hónapokra a négy fal közé, nem meglepő az sem, hogy többet költöttek ételre.

A korlátozások alatt az átlagos kosárérték 12-15 százalékkal nőtt (márciusban februárhoz képest 4,5 százalékos, míg áprilisban már 8 százalékos volt a növekedés). Mindeközben az online fizetések aránya átlag 26 százalékkal emelkedett, vírusbiztonsági okoknak is köszönhetően.

A Falatozz.hu diszpécserei arról számoltak be, hogy sokan olcsó napi menükkel vagy pékáru-szállítással próbáltak boldogulni az átmeneti időszakban. Sőt, akadtak olyan éttermek is, akik kifejezetten „Maradj otthon akcióval” vagy „Karantén menüvel” csalogatták a potenciális megrendelőket.

A nehézségek mindenesetre online szemléletváltással és digitális fejlődéssel is kéz a kézben jártak, miközben új szolgáltatásokkal bővült számos étterem profilja.