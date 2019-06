Kalapács alá került a rangos aukciósház

Akasztják a hóhért: eladósorba került a világ egyik legrangosabb aukciósháza. A Sotheby’s nemrég hozta nyilvánosságra a tulajdonosváltást. Az új név a rangos cég mögött egy francia–izraeli milliárdos, Patrick Drahi, aki egyben a holland távközlési óriáscég, az Altice alapítója is.

Úgy hírlik, 3,7 milliárd dollárért (kicsivel több, mint ezermilliárd forintért) köttetett meg az üzlet, amelyet az év végén zárnak le hivatalosan.

A Sotheby’s 1744 óta áll a műgyűjtők szolgálatában, a Londonban alapított társaság volt 1955-ben az első tengerentúlra is terjeszkedő aukciósház. Szintén ők voltak az elsők, akik 1973-ban Hongkongban nyélbe ütöttek egy árverést. Ma már tíz bemutatóteremben zajlanak az árverések a világ minden részén, és a Bid Now program keretében már online is licitálhatnak az érdeklődők. A cég a New York-i tőzsdén legrégebben jegyzett társaságok egyike.