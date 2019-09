Innováció

Légi-taxizás, egyelőre csak papíron

A Zhejiang Geely Holding Group ötvenmillió eurót ruház be a német Volocopter GmbH repülőgépgyártó vállalatba – tudósít a Bloomberg. A kínai cég, amelynek tulajdonában van a Volvo Car Corp., a London Taxi Co., és részesedése van a Daimlerben is, a pilóta nélküli városi légitaxi-üzletág fellendítésében érdekelt.