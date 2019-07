Lemondott a brit pénzügyminiszter

Előzetes bejelentésének megfelelően lemondott szerdán Philip Hammond brit pénzügyminiszter.

Hammond a távozó Theresa May miniszterelnöknek nyújtotta be lemondását, még mielőtt May hivatalosan bejelentette volna saját lemondását II. Erzsébet királynőnek. Philip Hammond, aki a kormányzó brit Konzervatív Párton belül a brit EU-tagság rendezetlen megszűnését határozottan ellenző frakciócsoport rendkívül befolyásos és tekintélyes szószólója, a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában jelentette be ezt a szándékát.

Döntését azzal indokolta, hogy tudomása szerint Theresa May utódja, Boris Johnson – a keményvonalas tory Brexit-tábor frontembere – elvárja majdani kormányának tagjaitól a megállapodás nélküli Brexit lehetőségének elfogadását, márpedig ő ehhez soha nem adná a nevét.

Van, aki várakozással tekint a közös munkára

Michel Barnier európai uniós Brexit-ügyi főtárgyaló szerdán kijelentette, hogy várakozással tekint a közös munkára Boris Johnson új brit kormányfővel, ugyanakkor ismét leszögezte, nem nyitható újra a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő szerződés. „Rendkívül fontos időszak ez a kilépési folyamatban. Várjuk, hogy halljunk arról, mit szeretne pontosan elérni Boris Johnson” – mondta Barnier, hozzáfűzve, hogy a következő hetekben és hónapokban konstruktív egyeztetést kívánnak folytatni a megállapodás ratifikációjának megkönnyítése érdekében. Kiemelte: az Európai Unió el akarja kerülni az egyezmény nélküli kiválást, de felkészült minden eshetőségre. Arra a kérdésre, hogy mit gondol a szerda délután hivatalba lépő új brit miniszterelnökről, a főtárgyaló azt válaszolta, hogy noha mindössze egyszer találkozott vele, okos embernek tartja.

Az utolsó nap

Közben utolsó parlamenti vitanapján vett részt miniszterelnökként Theresa May szerdán, megerősítve ugyanakkor, hogy nem távozik a politikából. May a képviselői kérdések és azonnali kormányfői válaszok szerda délutánonként esedékes heti alsóházi órájában kijelentette: délután felkeresi II. Erzsébet királynőt, akinek formálisan benyújtja lemondását, de utána folytatja munkáját az angliai Maidenhead város parlamenti képviselőjeként a kormányzó Konzervatív Párt frakciójának hátsó padsoraiban. A három legutóbbi brit kormányfő közül kettő, Tony Blair volt munkáspárti miniszterelnök és David Cameron, May közvetlen konzervatív párti elődje egyaránt idő előtt távozott posztjáról, mindketten úgy, hogy nem szenvedtek választási vereséget, és mindketten visszaadták képviselői mandátumukat is, kivonulva a brit politikából.