Év végéig megmaradnak a SZÉP Kártya kedvezményei

Szerdán jelent meg az a kormányrendelet, mely év végéig fenntartja a SZÉP Kártya eddigi kedvezményeit. Sokan készültek arra, hogy július 1-től a Széchenyi Pihenő Kártyára már csak a korábbi években megszokott mértékig tölthetnek fel juttatást kedvezőbb adózással – írja a cafeteriatrend.hu.

Így a vendéglátás alszámlára 150 ezer forint per év,

a szabadidő alszámlára 75 ezer forint per év,

és a szálláshely alszámlára 225 ezer forintos összeg per év kerülhetett volna a második féléves szabályok szerint, mely után a munkáltató 30,5 százalék adó fizet.

Ezt az szabályt írta felül a szerdán megjelent Kormányrendelet, mely 2021 végéig fenntartja azokat a kedvező feltételeket, melyeket az év első felében élvezhettek a kártya használói.

Ennek következtében egészen december 31-ig érvényes az a szabály, hogy a vendéglátás alszámlára 265 ezer forint per év, a szabadidő alszámlára 135 ezer forint per év és a szálláshely alszámlára 400 ezer forint per éves összeg kerülhet.

A magasabb értékű feltöltések felhasználását az is segíti 2021-ben, hogy az egyes alszámlákra töltött összegek más alszámlák költési területein is felhasználhatók.

Arra érdemes még figyelnie a juttatónak, hogy a 2021-es feltöltéssel ne lépje túl az éves rekreációs keret munkaviszonyban töltött napokkal arányos részét

– mondta Fata László juttatási szakértő.

Ez a keret a friss rendelet alapján szintén egész évre 400 euer froint lesz költségvetési szerveknél, míg más munkáltatónál 800 ezer forint arányos része lehet.

Ráadásul a teljes évben nem kell a munkáltatónak szociális hozzájárulási adót fizetnie a béren kívüli juttatásként nyújtott SZÉP Kártya juttatás után. Így a juttatás adója a fenti korlátokig mindössze 15 százalék.

A szakértői oldal tapasztalatai alapján a munkáltatók az adókülönbözetből adódó megtakarítást leggyakrabban a munkavállalóknak kiadott nettó juttatásra fordítják.