Magyarország diplomáciai képviseletet nyitott Luxembourgban

Magyarország konzuli feladatokat is ellátó diplomáciai képviseletet nyitott Luxembourgban, ahol az országban élő mintegy kétezer fős magyar közösség, valamint a Belgium és Németország közel eső részein élő magyarok is intézhetik ügyeiket – jelentette be a magyar külgazdasági és külügyminiszter Luxembourgban hétfőn.