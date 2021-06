Mától könnyebben utazhatunk EU-n belül, ha be vagyunk oltva

A tagállamok megállapodtak: a nyárra feloldják az unión belüli utazásokra vonatkozó korlátozásokat azok számára, akik védettséget szereztek a koronavírussal szemben.

Karantén-kötelezettség, valamint koronavírus-teszt elvégzése nélkül utazhatnak az uniós országok között azok, akik az oltás révén védettséget szereztek a kórokozóval szemben – írta a Reuters. A hírügynökség beszámolója szerint a tagállamok nagykövetei pénteken jóváhagyták az Európai Bizottság turizmus újraindítására vonatkozó tervét, igaz, csak fontos módosítások után.

A megállapodás szerint azok, akik hitelt érdemlően igazolni tudják, hogy az utazásuk megkezdése előtt legalább 14 nappal megkapták a koronavírus elleni vakcina második dózisát is (illetve, ha a Johnson & Johnson vakcinájával oltották őket, akkor egyetlen oltást), mentesülnek a mindenki más számára továbbra is fennálló korlátozások alól. Azaz nem mentesülnek a korlátozások alól azok, akik azért kaptak védettségi igazolványt, mert átestek a fertőzésen.

A legkésőbb július elsejétől forgalomba kerülő zöld igazolványokon, azaz az uniós védettségi igazolásokon egyértelműen feltüntetik, hogy a tulajdonosuk miért kapta azokat, azaz, hogy oltás révén, vagy a betegség miatt szerzett védettséget. Mind a plasztik, mind a digitális igazolványok tartlmazzák majd a tulajdonosok koronavírus-tesztjeinek eredményeit is.

Azok, akik nem vették még fel az oltást, de utazni szeretnének, országonként eltérő szabályok találkozhatnak, attól függően, hogy honnan indulnak útnak. A „zöld” országokból érkezők szintén korlátozások nélkül utazhatnak, még akkor is, ha nem védettek. „Zöldnek” tekinthetők azok az országok, ahol a pozitív eredményt hozó koronavírusos tesztek aránya nem éri el az összes elvégzett tesztek négy százalékát, a megbetegedések száma pedig, százezer lakosra vetítve, nem haladja meg a 25-öt két hét alatt. „Zöld” kategóriába kerülhetnek azok az országok is, ahol a százezer főre jutó új esetek száma ötvenre rúg két hét alatt, amennyiben a pozitív tesztek aránya nem haladja meg az 1 százalékot.

A narancssárga kategóriába sorolt országokból érkezők számára továbbra is feltétel az utazáshoz a negatív koronavírus-teszterdmény, míg azok, akik valamelyik „vörös” kategóriás országból kelnének útnak, ezután is arra számítsanak, hogy érkezésükkor karanténba kell vonulniuk, ha nem szereztek védettséget a koronavírus ellen valamelyik, az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltással. A „vörös” kategóriás országok polgárainak továbbra is azt javasolják, hogy csak abban az létfontosságú ügyben utazzanak.

A koronavírus-teszteket a 12 éves, és annál idősebb gyermekek számára is kötelezővé teszik, de a be nem oltott gyerekekre a karanténkötelezettség csak abban az esetben vonatkozna, ha a velük utazó felnőtt kísérőknek is karanténba kellene vonulnia.

Az EU azt ígérte, a tömeges oltások előrehaladtával enyhít a jelzőlámpa-rendszerű besorolás feltételein, ezt azonban jelenleg még nem látják indokoltnak, hiszen az unió felnőtt lakosságának még alig több mint a negyedét sikerült beoltani a koronavírus ellen. Az országok továbbra is fenntartják a lehetőséget, hogy bármikor behúzzák a vészféket, azaz akár azonnali hatállyal megtiltsanak minden nemzetközi utazást, ha a járványhelyzet változása ezt indokolttá tenné.

A jelzőlámpás rendszer a schegeni-övezet minden országára érvényes lesz, azaz a nem uniós tag Izland, Lichtenstein, Norvégia és Svájc polgáraira, illetve az oda utazó állampolgárokra is ez vonatkozik. Az Egyesült Királyságba történő beutazást, illetve a britek uniós országokba történő utazását továbbra is ettől eltérő rendelkezések szabályozzák.