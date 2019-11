Nem drágult érdemben az ünnepi menü

Legutóbb 2010-ben volt olyan alacsony a pulyka ára az Egyesült Államokban, mint idén. A hagyományos pulykahús mellett egyre jobban terjed az alternatív hálaadási menü.

Közeleg az egyik legnagyobb amerikai ünnep, a hálaadás. Ilyenkor a családi vacsorákon a főfogás hagyományosan a hálaadási pulyka. Az idén az élelmiszerboltok árai valószínűsíthetően nem intik mértékletességre az embereket: 2010 óta nem volt ilyen olcsó a pulyka – írja a Bloomberg.

A portál szerint a pulyka kiskereskedelmi ára mintegy 4 százalékkal csökkent az előző évhez mérten. Ez 2010 óta a legalacsonyabb szint. A pulyka árának ilyen mértékű esése ellensúlyozza az egyéb összetevők drágulását (például az édesburgonyáét, amelyért átlagban 11 százalékkal kell többet fizetni).

Az idén egy hagyományos, tízfős hálaadási vacsora átlagos költsége 48,91 dollár, mindössze egy centtel több, mint 2018-ban.

A bevásárlólista a pulyka és az édesburgonya mellett a hálaadási vacsoránál szokásos többi étel összetevőit is tartalmazza, mint a borsót, az áfonyát, a sütőtökös pitét tejszínhabbal, valamint a kávét és a tejet.

Becslések szerint az amerikaiak idén 968,8 millió dollárt költenek el pulykákra.

Ez 8,2 millió dollárral kevesebb az előző évinél. A helyi pulykaszövetség számításai szerint 2019-ben a lakosság 88 százaléka eszik pulykát hálaadáskor, ez 10,6 millió fogyasztóval több, mint tavaly, akkor 279 millióra becsülték azok számát, akiknél az ünnepi asztalon jutott hely ennek a szárnyasnak – áll a Finder cikkében.

Az Illinois-i Egyetem felmérése szerint az idei hálaadás alkalmával mintegy 46 millió pulyka fogy majd el. A Nielsen tanulmánya szerint az éves pulykaeladás 77 százaléka esik a hálaadás idejére – csak novemberben mintegy 180 millió kilogramm pulykát fogyasztanak el Amerika-szerte.

Az alacsony árakhoz az is hozzájárul, hogy a hálaadást követően indul a karácsonyi bevásárlási időszak.

A hálaadást november negyedik csütörtökjén tartják, ám számos család pénteken is szabadságot vesz ki, így egy hosszú hétvége áll rendelkezésre, amelyet a családdal tölthetnek. A Turkey Dayt, vagyis a pulykanapot követően, pénteken jön a Black Friday és a velejáró vásárlási kedvezmények. Az amerikai fogyasztók 37 százaléka megvárja az akciókat, és pénteken kora reggel indul hálaadási bevásárlótúrára.

Nem hagyta érintetlenül az ünnepi élelmiszer-kínálatot a táplálkozási szokások változása, nevezetesen, hogy egyre népszerűbb az állati eredetű ételek elhagyása. Számos, alternatív módon készült, húsmentes pulykát kínálnak már az üzletek – írja a Bloomberg. Az egyebek mellett a Burger Kingben kapható húsmentes húspogácsa mintájára hálaadáskor is találkozhatunk szója- vagy éppen tofualapú hálaadási pulykával. Ilyen termék például a szójabázisú mesterséges pulykakenyér, amely állagában nem sokban különbözik a hagyományos pulykától, és az íze is hasonló. De van persze tofupulyka (tofurky: tofu + turkey) is, amely immár 25 éve nyújt étkezési alternatívát a vegánoknak.