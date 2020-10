Nincs több TikTok Pakisztánban

Pakisztán betiltja a TikTok videómegosztót, mert az többszöri felszólítás ellenére sem szűrte meg a konzervatív iszlám országban erkölcstelennek számító tartalmakat. Iszlámábád többször felszólította a videómegosztót, hogy tiltsa le a kifogásolt tartalmakat, de a szolgáltató ennek nem tett eleget teljes mértékben.

Az ország távközlést szabályozó hatósága júliusban intézte az utolsó figyelmeztetést a kínai Bytedance vállalat tulajdonában lévő videómegosztó felé. A döntés végül azt követően született, hogy Imran Hán miniszterelnök is megszólalt az ügyben, s arra szólította fel a hatóságokat, tegyenek meg mindent a nem elfogadható tartalmak letiltása érdekében.

Világszerte egyre többek kérdőjelezik meg az applikáció biztonsági és adatvédelmi szabályzatát,

köztük kormányok is. Indiában júniusban tiltották be, az Egyesült Államokban és Ausztráliában pedig vizsgálatot indítottak ellene. Washington álláspontja szerint a TikTok veszélyes lehet az amerikai nemzetbiztonságra, mert a cég amerikai állampolgárok bizalmas adataihoz fér hozzá, és a kínai törvények értelmében ezeket meg is oszthatja a pekingi hatóságokkal.