Pápán bezártak egy óvodát, óvónők és gyerekek kerültek karanténba

Szerdán jelentett be Áldozó Tamás, Pápa polgármester, hogy a keddi 9-ről 16-ra nőtt a koronavírus fertőzöttek száma, később a Facebookon 17-re módosította a számot. A polgármester a sajtótájékoztatóján elmondta, hogy számos teszt még kiértékelés alatt van – írja az infopapa.hu.

Az óvodában rendkívüli intézkedést vezettek be: az intézményt bezárták, majd megkezdték a fertőtlenítést. Mint kiderült, a koronavírussal fertőzött óvónő a múlt héten részt vett egy értekezleten, ahol több óvodai dolgozó is jelen volt. Ők és további húsz óvodás gyermek jelenleg is karanténban van.

Folytatódnak a kontaktkutatások, több tucatnyi pápai minta van jelenleg is ellenőrzés alatt. Készülnek arra, hogy ha szükséges, más önkormányzati intézményben is rendkívüli intézkedéseket hajtsanak végre. A pápai kórházban már korábban látogatási tilalmat vezettek be.

A polgármester egyeztetett Takács Szabolcs kormánymegbízottal. A városvezető elmondta, észszerűnek tartja, hogy lokálisan döntsenek az egyes korlátozások bevezetéséről. A járványügy álláspontja szerint addig kezelhető a probléma, amíg kontaktkutatással követhető a vírus terjedése. A szakemberek szerint Pápán ez még így van. A korlátozó intézkedések bevezetése nem polgármesteri hatáskör.