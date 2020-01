Rázósan indul az elnökválasztási év Trump számára

December 31-én Donald Trump Twitter oldalán bejelentette, hogy aláírja a két éve húzódó kereskedelmi háborút lezáró „nagy és átfogó” kereskedelmi egyezmény első fázisát rögzítő szerződést Kínával – írja a New York Times.

Bejelentésében az elnök elmondta, hogy „Kína magas szintű képviselői” is részt vesznek az aláírási ünnepségen, január 15-én és azt tervezi, hogy később Kínába utazik, ahol a második fázisról további tárgyalásokat kezdeményez. Az nem derült a bejegyzésből, hogy a kínai elnök, Hszi Csin-ping részt vesz-e a Fehér Házban tartott eseményen.

A szerződés pontos tartalma egyelőre ismeretlen, de valószínű, hogy az első fázis a Trump által a mintegy 360 milliárd dollár értékű kínai árucikkre kivetett illetéket csökkenti némileg.

Továbbá mindkét ország tisztviselői megerősítették, hogy Kína nagyobb mennyiségben vásárol amerikai mezőgazdasági és energiatermékeket, valamint saját valutáját sem csökkentheti egy bizonyos szint alá. Utóbbi feltétel annak érdekét szolgálja, hogy az amerikai felet Kína ne tudja megkárosítani az üzleti tranzakciók során.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. december 31.