Rekord méretű kijelzők Ferihegyen

A 2. Terminál indulási és érkezési csarnokaiból is eltűntek a régi hagyományos „lapozós” járatmegjelenítő táblák. A Budapest Airport tűéles, 4K felbontású óriáskijelzőket szerelt fel, így mostantól ezek mutatják az induló és érkező járatokat. A kijelzők a korábbinál sokkal több információt képesek megjeleníteni, így segítik a terminálon való tájékozódást, például, ha az adott járat check-in pultja a másik terminálon található.

Az indulási csarnokok után az érkezési szinten is befejeződött a régi, 20-30 évet megélt, jellegzetes „klattyogó” surrogással lapozó járatkijelző táblák lecserélése a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. Terminálján – derül ki a Budapest Airport közleményéből. A Budapest Airport egyből a jelenleg elérhető legjobb, csúcstechnológiás kijelzőkre váltott:

4K felbontást tudó, megbízható LCD panelek mutatják az induló és az érkező járatokat.

A járatinformáció grafikai megjelenítéséhez több külföldi példát megvizsgáltak a repülőtér szakemberei és számos tesztet elvégeztek, hogy az utasok tájékozódását a lehető legjobban szolgálják az új kijelzők.

Az indulási csarnokban az A és a B oldalon is egy közel 11 méter széles és 4 méter magas LCD fal fogadja az utasokat. Ez a méret jelenleg európai rekorder – legalábbis ezzel a technológiával még nem épült ennél nagyobb kijelző a kontinensen. A gigantikus méretű fal mindkét indulási csarnokban 36 darab, egyenként 55 colos panelből áll. Az összeillesztésük alig látható, köszönhetően a mindössze 0,8 mm-es kávának. Az óriáskijelzőn megjelenített tartalmat egy különösen erős és üzembiztos vezérlés adja. (Érdekességképpen: egy ekkora méretű kijelző esetében ahhoz, hogy minden pixel életre keljen, másodpercenként 8 gigabit adatot kell streamelni.)

Az érkezési szinten a hely adottságainak megfelelően kisebb, de szintén impozáns kijelzők kerültek a lapozós táblák helyére: mindkét oldalon 5-5 darab 75 colos 4K-s kijelzőn nézhetik a várakozók az érkező járatok adatait.

A járatinformációs kijelző a repülőtérre érkező utasok, vagy utasokra várakozók számára az első számú tájékozódási pontot jelenti, így mindent megtettünk, hogy az új technológia bevezetésével letisztultabb, könnyebben értelmezhető legyen a megjelenített információ

– mondta el Horváth Attila, a Budapest Airport IT vezetője. Hozzátette: „a korábbinál ráadásul több adatot is meg tudunk jeleníteni, hiszen az utas azt is rögtön látja, hogy a járatához tartozó check-in pult melyik oldalon található.„

A legendás lapozós táblákat a Budapest Airport értékmentő módon szerelte le és tárolja, később akár múzeumi gyűjteményben is feltűnhet egy-egy darab.