Tévedésből átutalt több tízmillióval hagyta el az országot egy rokkantnyugdíjas

Összesen 80 ezer forintot várt, de az ezerszeresét kapta meg tévedésből egy faddi nő. A pénzt azonban kivette a számlájáról és külföldre utazott vele – írja a Bors.

Nem ismerem el, hogy sikkasztottam

– mondta a lap tudósítása szerint csütörtöki bírósági tárgyalásán az az asszony, akit azzal vádolnak, hogy több tízmillió forintot vett fel jogtalanul.

A faddi rokkantnyugdíjasnak egy cég évek óta fizet kártérítést, 2016 októberében azonban a szokásos 267 euró helyett az összeg ezerszeresét, vagyis több mint 80 millió forintot utalt a nőnek.

Az asszony három nap alatt három részletben vette fel a pénzt, majd Németországba utazott.

A német rendőrök Passauban fogták el, és nem csak egy bőröndnyi készpénzt, de két X6-os BMW-t is találtak nála.

A nő állítja, ő jóhiszeműen vette fel a pénzt, nem számolt utána, hogy pontos-e az összeg, azt hitte, hogy az elmúlt tíz évben elmaradt járandóságát fizették ki neki. A cég szerint azonban ők többször is figyelmeztették az asszony, hogy utalja vissza a pénzt, sőt, magánnyomozót is felfogadtak.

A nő tavaly májusban szabadult, a tévesen átutalt pénzből azonban még mindig hiányzik több tízmillió forint. Ráadásul nem csak a hiányzó 90 ezer eurót, hanem késedelmi kamatot is követeli az asszonyon a kft., így ha bűnösnek találják, akár két évre is börtönbe kerülhet. A per júliusban folytatódik.