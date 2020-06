Trump szerint provokáció történt Buffalóban

Donald Trump amerikai elnök a Twitter-oldalára azt írta, hogy a buffalói tüntetésen földre lökött idős tüntető esete egy provokáció volt – vette észre a The Hill.

Az amerikai elnök a bejegyzésében megemlíti, hogy a tüntető, a 75 éves Martin Gugino valószínűleg az ANTIFA nevű radikális csoport tagja lehetett.

– írta az elnök.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020