Trump viszonzást várt a katonai célú támogatásáért

A Fehér Ház kabinetfőnöke, Mick Mulvaney elismerte, hogy az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott katonai segítségét részben azért tartották vissza, hogy a kijevi események elvonják a figyelmet a demokratákkal és a 2016-os választásokkal kapcsolatos állítások kivizsgálásáról – írja a BBC.

Csütörtöki sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre Mulvaney hosszas választ adott a 2016-ban Ukrajnának adott katonai célú támogatással kapcsolatos kérdésre, mondván, hogy az elnök azt mondta neki, Ukrajna „korrupt”, ezért Donald Trump nem akart nagyobb pénzügyi segítséget nyújtani, és „rá kell venni őket, hogy saját zsebükbe nyúljanak”.

Mulvaney azt is elmondta, hogy az elnöknek „nem tetszett” a tény, hogy az európai országok nem nyújtottak nagyobb katonai segítséget Ukrajnának. „Ezek voltak a főbb tényezők” – mondta.

Mulvaney később visszavonta nyilatkozatát, mondván,

Trump kiáll Mulvaney mellett, mint mondta, „teljesen megbízik” benne, „jó embernek” írva le őt.

Központi szerepet játszik az elnökkel szembeni vádeljárást előkészítő vizsgálatban annak gyanúja, hogy Trump az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget azért tartotta vissza, hogy rávegye Volodimir Zelenszki ukrán elnököt arra, hogy az Joe Biden – volt amerikai alelnök, aki Trump kihívója lehetett volna – fia, Hunter Biden Ukrajnában folytatott üzleti tevékenységét kivizsgálja. Az Egyesült Államok törvényei tiltják, hogy idegen hatalmak segítsenek bárkinek elnöki választást nyerni. Meglehetősen éles vita van arról jelenleg is, hogy Trump megszegte a törvényt, elkerülhetetlen törvénysértést követett el, vagy – mint állítja – nem tett semmi rosszat.

Avagy szívességet szívességért – nagyon úgy tűnik, hogy Trump afféle viszonzásként akarta a 391 millió dollár katonai célú támogatást engedélyezni, amit napokkal korábban éppen ő függesztett fel.

A Fehér Ház tagad minden ilyen feltételezést. Hivatalos álláspontjuk egészen tegnap délutánig az volt, hogy nem volt semmiféle „kéz kezet mos” jellegű alkuszándék az elnök döntése mögött.

Most Mulvaney kabinetfőnök szerint lehet, hogy mégis volt burkolt célja Trumpnak, de nincs nagy jelentősége, mert a 2016-os választások idején történt hacker-támadás vizsgálatáról volt szó, nem pedig Joe Bidenről, vagy az ő fiáról.

Nehéz dolga van a Fehér Háznak, hiszen rengeteg bizonyíték került elő arra vonatkozóan, hogy Joe Biden lejáratása kifejezett cél volt. Trump tisztviselői köréből közzétett szöveges levelezések és az ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetésének – egyébként hiányos – leirata is ezt támasztják alá.

Ezzel pedig Fehér Ház akarva akaratlanul azt az üzenetet közvetíti, hogy az Egyesült Államok elnöke bármit megtehet a külügy terén.

Az impeachment eljárás hosszú ideje foglalja le az amerikai szenátus energiáit és a világsajtó figyelmét egyaránt. Az Egyesült Államok elnöke ellen indítandó alkotmányos vádeljáráshoz szükséges előzetes vizsgálatok ezekben a pillanatokban is tartanak.

Lemondott az amerikai energetikai miniszter

Rick Perry azt követően adta be lemondását, hogy a növekvő érdeklődés homlokterébe került a szerepe Trump Ukrajnával kapcsolatos, elemzők által ellentmondásosnak ítélt politikájában. A Fox televíziónak pénteken adott interjújában kijelentette, lemondásának nincs köze a botrányhoz.

Ugyanígy fogalmazott a televíziónak Stephanie Grisham, a Fehér Ház szóvivője is. Ő is kijelentette, hogy Perry lemondásának „abszolút semmi köze nincs” Donald Trump amerikai elnök ukrajnai politikájához.