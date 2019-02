Donald Trump duplán a világ legrosszabb színésze

Tarolt az új Sherlock-vígjáték és Donald Trump amerikai elnök az Oscar-díjak ellenpontjának számító Arany Málna kiosztásán szombaton.

Hat jelölésből négyet váltott díjra a Will Ferrell-lel és John C. Reilly-vel forgatott Holmes és Watson című alkotás, amelyet John Wilson, a díj alapítója a brit klasszikus krimi „megfejthetetlen paródiájának” nevezett. A vígjáték a legrosszabb film és a legrosszabb remake kategóriában is kiérdemelte a hollywoodi citromdíjat, Reilly pedig a legrosszabb mellékszereplőnek, míg Etan Cohen a legrosszabb rendezőnek járó Arany Málnát kapta meg.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke két jelölést kapott, mindkettőben el is nyerte a legrosszabb színésznek járó díjat. Saját magát alakította Dinesh D’Souza filmjében, a Death of a Nationban, valamint Michael Moore művében, a Fahrenheit 11/9-ban.

Trump 1989-ben már kapott citromdíjat, akkor a Szellemképtelenség című krimivígjátékban tűnt fel.

Melania Trump tanácsadója, Kellyanne Conway, aki a first ladyvel együtt szintén szerepel a Fahrenheit 11/9-ben, a legrosszabb női mellékszereplő díját kapta.

Melissa McCarthy a Haláli bábjáték című vígjátékban mutatott teljesítményével kiérdemelte a legrosszabb színésznőnek járó Arany Málnát, viszont a Megbocsátasz valaha? című filmdrámában nyújtott alakításával – amelyért a legjobb színésznőnek járó Oscarra jelölték – a megváltó Arany Málna-díjat kapta meg.

Megúszta az újabb szégyent John Travolta maffiafilmje, a Gotti. A John Gotti New York-i maffiafőnökről szóló filmre tavaly nyáron mindössze 4,3 millió dollár (1,2 milliárd forint) értékben váltottak jegyet a nézők, és jelölést kapott a legrosszabb film, forgatókönyv, színész, sőt Travolta és felesége, Kelly Preston játéka miatt a legrosszabb páros Arany Málnájára is. Végül sikerült citromdíj nélkül megúsznia a szavazást.

Az Arany Málna-díjat 1980-ban alapították azzal a céllal, hogy az előző év legrosszabb filmjeit és alakításait „jutalmazzák”. A díj jelöltjeit és győzteseit online szavazással állapítják meg.

Az Arany Málna-díjat odaítélő rajongói közönségnek mintegy ezer tagja van 24 országból. A tagok online regisztrálnak, és 40 dolláros (11 ezer forint) tagsági díjat fizetnek.

A győztesek aranyfestékkel lefújt málnaszemet ábrázoló szobrot kapnak trófeaként az évente megrendezett ceremónián, amelyet mindig az Oscar-gála előestéjére időzítenek.