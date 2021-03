Előrelépés a női dalszerzők arányában

Magyarországon a nők aránya 15-17 százalék között mozog a dalszerzők között, ami előrelépés a korábbi évtizedekhez képest, ugyanakkor még mindig alacsony, bár megfelel a nemzetközi átlagnak

– derül ki az Artisjus zeneipari blogján hétfőn, a nemzetközi nőnapon közzétett összeállításból.

A dalszerzo.hu-n közzétett írás szerint a 2005 előtt regisztrált szerzők között mindössze 5 százalék volt a nők aránya. 2020-ban, miközben minden korábbinál több szerző regisztrált a közös jogkezelőnél, az újonnan belépő nők száma is 338-ra emelkedett, arányuk 21 százalék volt.

Az Artisjus adatbázisában jelenleg 4101 női dalszerző, zeneszerző található. 42 százalékuk csak szövegírással foglalkozik, 28 százalékuk csak komponál, míg 30 százalékuk mindkét területen alkot

– emelték ki.

Az arányok látványosan mások, mint a férfiaknál, ahol csak szövegírással 21 százalék, csak zeneszerzéssel 45 százalék, mindkettővel 34 százalék foglalkozik. A női alkotók nagy többsége (72 százalék) ír dalszövegeket, míg a férfiaknak alig több mint fele (55 százalék). Az életkor megoszlását tekintve a 25 év alattiak és a 65 év felettiek között valamivel magasabb a nők aránya (19 és 18 százalék), mint összesítve.

Ha azokat az újonnan bejelentett dalokat nézzük, amelyek szerzője nő, vagy több szerző esetén legalább az egyikük nő, akkor ezek aránya évek óta 15-17 százalék között mozog. Ez 2020-ban, amikor rekordmennyiségű dalt, zeneművet jelentettek be az Artisjusnál, 3684 újonnan bejelentett, (részben) női alkotók által írt szerzeményt jelent, ami az öt évvel korábbi adathoz képest jelentős, 33 százalékos növekedés.

Az összes megszülető dal közül azoknál, amelyek sikeresek lesznek, kicsit magasabb a részben nők által írt zenék száma. 2019-ben a rádiók által legtöbbet játszott harminc magyar dal közül nyolc olyan volt, amelynek legalább egy szerzője nő.

A magyar alkotók közül többen jelen vannak a nemzetközi porondon. Közülük Kozma Kata 2020-ban Flux Pavilion producerrel közös dalát, a You & I-t (amelyben társszerzőként és énekesként is közreműködött) már egymilliónál többször játszották le a Spotify-on.

Bár látok némi javuló tendenciát, 2021-ben messze nincs elég női producer és dalszerző a zenei vérkeringésben. Újonnan alakuló zeneműkiadónk, a Blue Pink Music Group alappillére a nők kiemelt támogatása és előtérbe helyezése a nemzetközi zenei piacon. A tavasz folyamán szervezzük első női dalszerző táborunkat, a BPMG Female Songwriting Campet

– idézte az írás a dalszerző, producer, énekesnőt.

A fiatal korosztályban az elmúlt tíz évben nőtt az Artisjus-díjas nők aránya. Az elismerést 2016-ban Jónás Vera, 2017-ben Kozma Kata és Várallyay Petra, 2018-ban Lábas Viki és Szeder-Szabó Krisztina, 2019-ben Schoblocher Barbara, tavaly pedig Hegyi Dóra (Ohnody) is megkapta.

Számos nemzetközi szervezet próbál javítani a női szerzők helyzetén úgy, hogy láthatóbbá teszi a nőket, illetve speciálisan nekik szóló képzéseket hoz tető alá. Idén a Grammy-díjhoz kapcsolódó programsorozat a Women In The Mix című virtuális eseménnyel kezdődik, amely a produceri, hangmérnöki szakmákban működő nőket állítja középpontba.

Svéd kezdeményezésre március 8-a már nemcsak a nemzetközi nőnap, hanem a női dalszerzők napja is.

Az ingyenes online eseményen számos díjjal kitüntetett, világslágereken dolgozó nőktől lehet tanulni a keveréstől a refrénírás fogásain át a kapcsolatépítésig sok mindenről, illetve a szervezők segítenek abban is, hogy nők és nem-bináris alkotók egymásra találjanak és közösen dolgozzanak új dalokon.